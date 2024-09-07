У Вовчанську ЗСУ б’ються з окупантами всередині багатоповерхівок, - ОТУ "Харків"
У Вовчанську Харківської області підрозділи ЗСУ та окупаційних російських військ іноді стикаються один з одним у багатоповерхівках. Там всередині точаться бої
Про це повідомив АрміяInform речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.
Під час бойових дій у місті українські захисники б’ються з російськими окупантами не лише за кожну вулицю та будинок, але навіть всередині багатоповерхових споруд.
"У міській забудові Вовчанська вони застосовують тактику "просочування", тобто здійснюють поодинокі переміщення між будинками, збираються в якійсь визначеній локації в штурмову групу, і вже нею намагаються захопити й утримати будівлю, чекаючи підкріплення. Буває так, що і їхні, і наші підрозділи перебувають в одній споруді - хтось у підвалі, хтось на вищих поверхах, намагаючись витіснити одне одного. Таких тактичних епізодів безліч", — розповів Саранцев.
Від початку поточної доби у Вовчанську триває одне бойове зіткнення.
- У четвер, 5 вересня, бійці окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького поділилась кадрами з Харківщини, зокрема з Вовчанська, який майже повністю зруйнований.
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