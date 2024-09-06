"Майже повністю зруйнований": у президентській бригаді показали, який вигляд має Вовчанськ
У четвер, 5 вересня, бійці окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького поділилась кадрами з Харківщини
Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького поділились кадрами у Facebook.
"Місто майже повністю зруйноване, від ударів артилерії та FPV-дронів вигорають цілі вулиці, місто вкрите димом. В повітрі цілодобово стоїть гул дронів, в небі одночасно знаходяться десятки квадрокоптерів. Над ними — розвідувальні "крила". Перевага у небі майже стовідсотково означає перевагу на землі", - йдеться у повідомленні.
Фото: Окрема президентська бригада
За словами воїнів, всі спроби росіян захопити північну частину Вовчанська за річкою Вовча - безрезультатні.
"Але сказати, що в них нікудишній особовий склад, я не можу. Три місяці битися головою об стіну, постійно ходити на штурми, кожен день штурмувати якісь будівлі — це теж треба, вибачте на слові, мати яйця. І цих самогубців теж треба десь шукати, які можуть кожен день йти й дохнути. І вони ж ідуть, знають, що вчора туди група пішла і не повернулась. І все одно йдуть. А можливо, вони цього і не знають. Можливо, їхні командири їх дурять. Кажуть: ідіть туди, там наші. А насправді їхні туди й не дійшли. Хто їх знає", - зауважує "Самурай".
Фото: Окрема президентська бригада
В окремій президентській бригаді наголошують: Росія має на меті лише тотальне винищення всього на своєму шляху і захоплення квадратних кілометрів за будь-яку ціну.
"Вовчанськ перетворюється на чергову піхотну "м’ясорубку" для росіян. Для України — на чергове місто-примару, яке окупанти зрівняли з землею і закидали своїми тілами", - йдеться у дописі.
Фото: Окрема президентська бригада
- 26 серпня повідомляли, що за словами партизанів, на Харківському напрямку російська армія "тупцює на одному місці", втрачаючи свій особовий склад.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.43
- EUR Купівля 45.34Продаж 46.01
- Актуальне
- Важливе