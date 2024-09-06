"Майже повністю зруйнований": у президентській бригаді показали, який вигляд має Вовчанськ

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького поділились кадрами у Facebook.

"Місто майже повністю зруйноване, від ударів артилерії та FPV-дронів вигорають цілі вулиці, місто вкрите димом. В повітрі цілодобово стоїть гул дронів, в небі одночасно знаходяться десятки квадрокоптерів. Над ними — розвідувальні "крила". Перевага у небі майже стовідсотково означає перевагу на землі", - йдеться у повідомленні.

Фото: Окрема президентська бригада

За словами воїнів, всі спроби росіян захопити північну частину Вовчанська за річкою Вовча - безрезультатні.

"Але сказати, що в них нікудишній особовий склад, я не можу. Три місяці битися головою об стіну, постійно ходити на штурми, кожен день штурмувати якісь будівлі — це теж треба, вибачте на слові, мати яйця. І цих самогубців теж треба десь шукати, які можуть кожен день йти й дохнути. І вони ж ідуть, знають, що вчора туди група пішла і не повернулась. І все одно йдуть. А можливо, вони цього і не знають. Можливо, їхні командири їх дурять. Кажуть: ідіть туди, там наші. А насправді їхні туди й не дійшли. Хто їх знає", - зауважує "Самурай".

Фото: Окрема президентська бригада

В окремій президентській бригаді наголошують: Росія має на меті лише тотальне винищення всього на своєму шляху і захоплення квадратних кілометрів за будь-яку ціну.

"Вовчанськ перетворюється на чергову піхотну "м’ясорубку" для росіян. Для України — на чергове місто-примару, яке окупанти зрівняли з землею і закидали своїми тілами", - йдеться у дописі.

Фото: Окрема президентська бригада