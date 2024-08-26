Росіяни втратили 20% особового складу за кілька днів, намагаючись штурмувати Вовчанськ, - "Атеш"
Партизани кажуть, що на Харківському напрямку російська армія "тупцює на одному місці", втрачаючи свій особовий склад
Про це повідомив військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Агент "Атеш" із 138-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ повідомив, що росіяни, намагаючись штурмувати Вовчанськ, втратили 20% особового складу за кілька днів штурмів.
Ще два тижні тому бригада вже мала бути небоєздатною, аналізують у підпіллі. Але, за їхніми словами, до сьогодні командири 138-ї бригади розповідають особовому складу "байки" про швидке підкріплення та доукомплектування їхнього підрозділу.
"Особовий склад, який втратив своїх бойових друзів, дізнавшись про те, що сім'ї загиблих ніяк не повідомлені, відмовляється продовжувати ведення бойових дій. Мотивації нема", - зазначили партизани.
- На агрегатному заводі у районі Вовчанська російські військові вже декілька місяців заблоковані українською армією.
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