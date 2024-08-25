Окупанти протягом декількох місяців залишаються заблокованими на агрегатному заводі біля Вовчанська, - ЗСУ
На агрегатному заводі у районі Вовчанська російські військові вже декілька місяців заблоковані українською армією
Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.
За його словами, для виконання завдань логістики окупанти використовують безпілотники, як, наприклад, на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, зокрема, на агрегатному заводі.
Там вже декілька місяців перебуває російський підрозділ, заблокований українськими військами, зазначив Саранцев.
"На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені, які спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", - розповів речник ОТУ "Харків".
- З початку доби суботи, 24 серпня, на фронті відбулось 160 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку.
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