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Окупанти протягом декількох місяців залишаються заблокованими на агрегатному заводі біля Вовчанська, - ЗСУ

Ксенія Золотова
25 серпня, 2024 неділя
11:55
Війна з Росією Вовчанськ

На агрегатному заводі у районі Вовчанська російські військові вже декілька місяців заблоковані українською армією

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Про це заявив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

За його словами, для виконання завдань логістики окупанти використовують безпілотники, як, наприклад, на заблокованій ділянці у районі Вовчанська, зокрема, на агрегатному заводі.

Там вже декілька місяців перебуває російський підрозділ, заблокований українськими військами, зазначив Саранцев.

"На самому початку там було близько 40 військовослужбовців. Вони там зазнають втрат. Є у них і загиблі, і поранені. Є поранені лежачі, є поранені, які  спроможні вести бій. Певна кількість їх там залишається, точну цифру я не можу сказати з певних міркувань", - розповів речник ОТУ "Харків".

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Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
Вовчанськ
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