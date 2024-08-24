З початку доби відбулось 119 бойових зіткнень. Більше третини - на Покровському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 24 серпня.

"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку", - йдеться у повідомленні.

З початку суботи, 24 серпня, росіяни випустили по Україні 10 ракет. Терористи здійснили 71 авіаудар, скинули 95 КАБ. Залучили для ураження 506 дронів-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулося 2 боєзіткнення неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі продовжується 1 бій.

напрямку відбулося 2 боєзіткнення неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі продовжується 1 бій. На Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. 9 бойових зіткнень завершено, 1 - досі триває.

напрямку ворог 10 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. 9 бойових зіткнень завершено, 1 - досі триває. На Лиманському напрямку впродовж дня відбулося 11 боєзіткнень. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового та Діброви. Зараз продовжуються 2 атаки.

напрямку впродовж дня відбулося 11 боєзіткнень. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового та Діброви. Зараз продовжуються 2 атаки. На Сіверському напрямку оборонці української землі відбивали 4 ворожі штурми у районі Виїмки та Спірного. 3 атаки зупинено, 1 - триває. Ситуація під контролем наших військ.

напрямку оборонці української землі відбивали 4 ворожі штурми у районі Виїмки та Спірного. 3 атаки зупинено, 1 - триває. Ситуація під контролем наших військ. На Краматорському напрямку точилося 16 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру та Ступочок. На цей час продовжуються 3 з них.

напрямку точилося 16 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру та Ступочок. На цей час продовжуються 3 з них. На Торецькому напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Росіяни атакували українські війська біля Диліївки, Неліпівки та Торецька. Наразі триває 1 ворожий штурм.

напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Росіяни атакували українські війська біля Диліївки, Неліпівки та Торецька. Наразі триває 1 ворожий штурм. На Покровському напрямку, від початку цієї доби, розпочалося 45 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче. Сили оборони відбили 41 атаку, 4 - ще продовжуються.

напрямку, від початку цієї доби, розпочалося 45 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче. Сили оборони відбили 41 атаку, 4 - ще продовжуються. На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. 11 боєзіткнень завершено, 4 - досі продовжуються.

напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. 11 боєзіткнень завершено, 4 - досі продовжуються. На Времівському напрямку противник здійснив 3 безрезультатні наступальні дії у бік Вугледару, Водяного та Катеринівки.

напрямку противник здійснив 3 безрезультатні наступальні дії у бік Вугледару, Водяного та Катеринівки. На Оріхівському напрямку ворог також не мав успіху, атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів біля Малої Токмачки та Новоандріївки.

напрямку ворог також не мав успіху, атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів біля Малої Токмачки та Новоандріївки. На інших напрямках - без особливих змін.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - додали у ЗСУ.

Втрати росіян на Покровському напрямку

З початку доби було знешкоджено 288 росіян, з них 121 - безповоротно. Знищено бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку, 120-мм міномет, 3 БПЛА, 3 авто і 3 одиниці мототехніки.

Також пошкоджено танк, бронетранспортер, БМП, броньовану ремонтно-евакуаційну машину, 6 артсистем, міномет та 11 одиниць автотранспорту.