З початку доби відбулось 119 бойових зіткнень. Більше третини - на Покровському напрямку
З початку доби суботи, 24 серпня, на фронті відбулось 119 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 24 серпня.
"Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку", - йдеться у повідомленні.
З початку суботи, 24 серпня, росіяни випустили по Україні 10 ракет. Терористи здійснили 71 авіаудар, скинули 95 КАБ. Залучили для ураження 506 дронів-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Ситуація на фронті
- На Харківському напрямку відбулося 2 боєзіткнення неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі продовжується 1 бій.
- На Куп’янському напрямку ворог 10 разів атакував оборонні рубежі наших воїнів біля Синьківки, Новоселівки та Стельмахівки. 9 бойових зіткнень завершено, 1 - досі триває.
- На Лиманському напрямку впродовж дня відбулося 11 боєзіткнень. Російські загарбники здійснили штурмові дії поблизу Дружелюбівки, Макіївки, Новосадового та Діброви. Зараз продовжуються 2 атаки.
- На Сіверському напрямку оборонці української землі відбивали 4 ворожі штурми у районі Виїмки та Спірного. 3 атаки зупинено, 1 - триває. Ситуація під контролем наших військ.
- На Краматорському напрямку точилося 16 боїв неподалік Григорівки, Калинівки, Часового Яру та Ступочок. На цей час продовжуються 3 з них.
- На Торецькому напрямку відбулося 9 боєзіткнень. Росіяни атакували українські війська біля Диліївки, Неліпівки та Торецька. Наразі триває 1 ворожий штурм.
- На Покровському напрямку, від початку цієї доби, розпочалося 45 боїв у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Калинове та Птиче. Сили оборони відбили 41 атаку, 4 - ще продовжуються.
- На Курахівському напрямку ворог 15 разів атакував наші позиції поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. 11 боєзіткнень завершено, 4 - досі продовжуються.
- На Времівському напрямку противник здійснив 3 безрезультатні наступальні дії у бік Вугледару, Водяного та Катеринівки.
- На Оріхівському напрямку ворог також не мав успіху, атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів біля Малої Токмачки та Новоандріївки.
- На інших напрямках - без особливих змін.
"Сьогодні варто відзначити воїнів 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - додали у ЗСУ.
Втрати росіян на Покровському напрямку
З початку доби було знешкоджено 288 росіян, з них 121 - безповоротно. Знищено бойову машину піхоти, самохідну артилерійську установку, 120-мм міномет, 3 БПЛА, 3 авто і 3 одиниці мототехніки.
Також пошкоджено танк, бронетранспортер, БМП, броньовану ремонтно-евакуаційну машину, 6 артсистем, міномет та 11 одиниць автотранспорту.
- Сили оборони України протягом доби 23 серпня відбивали 44 атаки росіян на Покровському напрямку. Всього на фронті зафіксували 149 бойових зіткнень.
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