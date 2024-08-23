З початку доби відбулось 125 бойових зіткнень. Основні зусилля ворог спрямовує на Покровськ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 23 серпня.

"Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою. Противник веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення, наші захисники завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці", - пише Генштаб.

З початку доби 23 серпня відбулося 125 бойових зіткнень. Росіяни завдали 2 ракетних ударів, 52 авіаційних ударів, скинули 72 КАБ. Окрім того, залучили для ударів 479 дронів-камікадзе та здійснили понад 3 тис. обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку російські терористи намагаються потіснити наші підрозділи в районах Вовчанська та Глибокого. Триває бій поблизу Вовчанська.

напрямку російські терористи намагаються потіснити наші підрозділи в районах Вовчанська та Глибокого. Триває бій поблизу Вовчанська. 15 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки підрозділи Сил оборони відбили 11 наступальних дій. Ситуація напружена, триває 4 боєзіткнення.

напрямку. Поблизу населених пунктів Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки підрозділи Сил оборони відбили 11 наступальних дій. Ситуація напружена, триває 4 боєзіткнення. На Лиманському напрямку за день російські війська 11 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів. Бої продовжуються у двох локаціях.

напрямку за день російські війська 11 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів. Бої продовжуються у двох локаціях. Ворог 7 разів, штурмовими діями, намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного на Сіверському напрямку. Всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

напрямку. Всі атаки відбиті, противник успіху не мав. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 20 спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Триває 8 боєзіткнень. Ситуація контрольована.

напрямку українські воїни відбили 20 спроб загарбників просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Триває 8 боєзіткнень. Ситуація контрольована. На Торецькому напрямку, де окупанти за підтримки авіації 7 разів атакували наші позиції поблизу Неліпівки та Торецьку - 6 боєзіткнень вже завершені. Бій триває поблизу Неліпівки.

напрямку, де окупанти за підтримки авіації 7 разів атакували наші позиції поблизу Неліпівки та Торецьку - 6 боєзіткнень вже завершені. Бій триває поблизу Неліпівки. Основні зусилля ворог спрямовує на Покровськ , тут, впродовж дня, агресор 33 рази атакував в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля. 22 атаки українські захисники вже відбили, ще 11 боєзіткнень досі тривають.

, тут, впродовж дня, агресор 33 рази атакував в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля. 22 атаки українські захисники вже відбили, ще 11 боєзіткнень досі тривають. На Курахівському напрямку на цей час доби наші захисники відбили 14 ворожих спроб атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Бої не вщухають, на даний час триває 5 боєзіткнень.

напрямку на цей час доби наші захисники відбили 14 ворожих спроб атакувати наші позиції. Загарбники намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Бої не вщухають, на даний час триває 5 боєзіткнень. На Времівському напрямку сьогодні агресор 9 разів намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили 4 атаки противника, ще 5 атак триває.

напрямку сьогодні агресор 9 разів намагався штурмувати передній край оборони в напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили 4 атаки противника, ще 5 атак триває. Сьогодні на Оріхівському та Придніпровському напрямку активних дій окупантів не відмічено, але ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює територію українських міст та сіл.

та напрямку активних дій окупантів не відмічено, але ворог завдає авіаційних ударів та обстрілює територію українських міст та сіл. Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.

"Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 35 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського", - додали у Генштабі.

Втрати росіян

На Харківському напрямку вдалось ліквідувати та поранити понад 70 росіян. Наші воїни знищили 4 артилерійські системи, 2 бойові броньовані машини, 48 БПЛА, 4 одиниці автомобільної та 5 одиниць спецтехніки, також було пошкоджено танк, артилерійську систему, бойову броньовану машину та 5 автомобілів російських військ.

На Покровському напрямку за сьогодні (за попередніми підрахунками) росіяни втратили понад 220 військових вбитими та пораненими.