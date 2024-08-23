Витискаємо російську армію: Зеленський і Сирський обговорили ситуацію на Харківщині

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні хочу подякувати Харкову – це День Харкова. Справді героїчне місто, місто людей і життя. Від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину", - йдеться у повідомленні.

За словами президента України, сьогодні він разом з Головнокомандувачем Олександром Сирським обговорили ситуацію на фронті, зокрема, і Харківську область.

"Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку", - наголосив Володимир Зеленський.