Витискаємо російську армію: Зеленський і Сирський обговорили ситуацію на Харківщині
У пʼятницю, 23 серпня, президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України витискають росіян з Харківської області
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Сьогодні хочу подякувати Харкову – це День Харкова. Справді героїчне місто, місто людей і життя. Від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину", - йдеться у повідомленні.
За словами президента України, сьогодні він разом з Головнокомандувачем Олександром Сирським обговорили ситуацію на фронті, зокрема, і Харківську область.
"Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку", - наголосив Володимир Зеленський.
- 22 серпня 3-тя штурмова бригада офіційно підтвердила, що наступає в Харківській області, й оприлюднила підсумки перших днів контратаки.
- За інформацією DeepState, українські захисники провели успішні наступальні дії біля Нововодяного - на межі Харківщини та Луганщини.
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