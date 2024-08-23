Сили оборони досягнули успіху біля Нововодяного, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Сили Оборони України досягнули успіху біля Нововодяного", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про ділянку, яка розташована у Луганській області, неподалік межі з Харківщиною. За інформацією DS, звільнено територію площею 4,28 кв. км.

Водночас відомо, що російські терористи просунулися біля Новогродівки, Завітного, у Торецьку та Птичому.