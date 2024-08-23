Сили оборони досягнули успіху біля Нововодяного, - DeepState
Українські захисники у четвер, 22 серпня, провели успішні наступальні дії у Луганській області
Про це повідомляє DeepState.
"Сили Оборони України досягнули успіху біля Нововодяного", - йдеться у повідомленні.
Мова йде про ділянку, яка розташована у Луганській області, неподалік межі з Харківщиною. За інформацією DS, звільнено територію площею 4,28 кв. км.
Водночас відомо, що російські терористи просунулися біля Новогродівки, Завітного, у Торецьку та Птичому.
- 22 серпня 3-тя штурмова бригада офіційно підтвердила, що наступає в Харківській області, й оприлюднила підсумки перших днів контратаки.
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