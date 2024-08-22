"Повертаємо території": Третя штурмова повідомила про наступ на Харківщині

Повідомлення про це розміщено в телеграм-каналі Третьої штурмової.

"Унаслідок контратакувальних дій бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 км кв. Співвідношення сил на полі бою: 2,5 до 1 на користь ворога. Плюс ворожі сили підтримки", – зазначено в повідомленні.

У бригаді додали, що за чотири дні ворог втратив у живій силі три сотні осіб, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

"Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20-ї армії РФ. На цю хвилину цю задачу виконано", – сказав командир бригади, полковник Андрій Білецький.

Він додав, що унікальність операції полягала в тому, що українські військові наступали на ворога, який переважав їх, і перемогли.

"Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники й у першу чергу – штурмовики", – додав командир бригади.

Штурмові дії бригади дали змогу відвести удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напруження з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад.

"Зараз окупанти посилюють застосування авіації, РСЗВ і далекобійної арти. Противник намагається повернути втрачене. Але Третя штурмова тримає рубежі", – наголосили в бригаді.

Раніше сьогодні, 22 серпня, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін оприлюднив відео військових дій і повідомив про "хороші новини на своєму напрямку".

"У зоні відповідальності нашої Третьої штурмової на Харківщині були проведені успішні наступальні дії", – написав він.