У 151-й бригаді командування нехтує особовим складом і посилає пілотів БПЛА "в окопи", - DeepState

Про це повідомляє аналітичний проєкт-партнер Міноборони України DeepState.

За інформацією DS, унікальних фахівців-пілотів дронів зі 151-ї бригади, які воюють на Покровському напрямку, посилають тримати позиції "в окопи".

"Ефективність таких наказів нульова, адже бійці або стають 200, або вимушені покидати свої позиції під величезним натиском ворога, який в результаті має чергові просування. Відповідні переведення відбуваються попри прямий наказ Головнокомандувача про заборону використання пілотів в іншій діяльності. Спроба командира підрозділу завадити цьому обернулася його зняттям та переведенням на іншу посаду", - йдеться у повідомленні.

Аналітики сподіваються, що вище командування зверне увагу на ситуацію, яка сталась у 151-й бригаді. Подібні накази в результаті обертаються черговим успіхом для російських військ.

"Ворог продовжує розвивати свій тактичний успіх в районі Покровська. Зокрема, піхота противника була помічена в Новогродівці та намагається закріпитися в багатоповерхівках, штурмуючи будинки, там тривають важкі бої. Північніше ворог здійснює спроби тиснути в напрямку н.п. Красний Яр", - додали у DeepState.

Фото: DeepState