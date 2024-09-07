"Вхід через сарай": партизани виявили командний пункт росіян на Донеччині

Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.

Проукраїнський агент провів розвідку місць дислокації російських окупаційних військ у населеному пункті Євгенівка (Донецька область). У результаті партизан виявив командний пункт 7-ї артилерійської бригади

"На території об'єкта було зафіксовано значну кількість антен, що свідчить про розгорнуту систему зв'язку та передачі даних. Вхід до будівлі здійснюється через сарай, що свідчить про спробу приховати реальне призначення об'єкта", - йдеться у повідомленні.

В "Атеш" наголосили, що продовжують розкривати об'єкти, які є важливими цілями для операцій Сил оборони України.