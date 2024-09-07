"Вхід через сарай": партизани виявили командний пункт росіян на Донеччині
Партизани "Атеш" виявили на Донеччині командний пункт 7-ї артилерійської бригади збройних сил РФ
Про це рух спротиву "Атеш" пише у Telegram.
Проукраїнський агент провів розвідку місць дислокації російських окупаційних військ у населеному пункті Євгенівка (Донецька область). У результаті партизан виявив командний пункт 7-ї артилерійської бригади
"На території об'єкта було зафіксовано значну кількість антен, що свідчить про розгорнуту систему зв'язку та передачі даних. Вхід до будівлі здійснюється через сарай, що свідчить про спробу приховати реальне призначення об'єкта", - йдеться у повідомленні.
В "Атеш" наголосили, що продовжують розкривати об'єкти, які є важливими цілями для операцій Сил оборони України.
- Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, зазначив, що інтенсивність бойових дій буде зростати до президентських виборів у США, бо Україна і Росія намагатимуться вийти на кращі переговорні позиції.
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