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Інтенсивність буде зростати: аналітик Їжак про події на лінії фронту у найближчі місяці

Ірена Моляр
7 вересня, 2024 субота
15:56
Війна з Росією ЗСУ

Олексій Їжак, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень, зазначив, що інтенсивність бойових дій буде зростати до президентських виборів у США, бо Україна і Росія намагатимуться вийти на кращі переговорні позиції

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чи буде уповільнення бойових дій, залежатиме від нас. Головком Сирський в інтерв'ю CNN сказав, що кілька днів немає просування російських військ, вони зупинені. На мою думку, загальна тенденція – до збільшення інтенсивності. Але те, що противника на сході можна зупинити, це так. Там є вірогідність того, що при везінні та правильному плануванні може виникнути така ситуація, коли весь російський наступ останніх місяців знеціниться кількома потужними українськими ударами. Тобто це може бути, коли впаде листя і техніка на Донеччині не зможе рухатися та далі просуватися, забезпечуючи логістику. Але це не означає зменшення інтенсивності", - зауважив аналітик.

За його словами, інтенсивність буде зростати до президентських виборів у США, бо обидві сторони намагатимуться вийти на кращі переговорні позиції.

"Росіяни хочуть переговорів. Я не вірю, що можливий будь-який мир у цьому році, взагалі будь-яке мирне рішення – неможливе. Але є стандартна американська позиція, що єдиний реалістичний варіант – трошки заморозити цю війну, передихнути й дивитися, що далі буде, а коли щось з Путіним трапиться, виходити на мирні переговори. Я не виключаю, що цього року можуть розпочатися якісь прямі консультації, але переговорів про мир не буде. Можуть бути переговори про призупинення бойових дій", - резюмував Олексій Їжак.

  • Росія розглядатиме переговори з Україною лише коли вважатиме, що Київ може "загрожувати Москві й Санкт-Петербургу".
  • Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Проте, за його словами, спочатку необхідно "розправитися з бандитами", які проникли на територію Курської області.
Теги:
Україна
Росія
Донеччина
вибори у США
США
переговори з РФ
Олександр Сирський
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