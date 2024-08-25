Росія розглядатиме переговори у випадку загрози ударів по Москві й Петербургу, - The Guardian

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться: Київ хоче, аби Захід дозволив бити по цілях у глибині РФ ракетами дальнього радіусу дії Storm Shadow.

Українські високопосадовці припускають, що застосування англо-французької зброї в "демонстраційній атаці" покаже російській владі, що її військові обʼєкти поблизу Москви можуть бути вразливими до прямих ударів.

"Думка, за словами високопоставленого урядовця, полягає в тому, що Росія розглядатиме переговори лише в тому випадку, якщо вважатиме, що Україна має можливість "загрожувати Москві та Санкт-Петербургу". Однак це стратегія високого ризику, і поки що не має підтримки США", - пише The Guardian.

Акцентується, що Київ протягом місяців лобіює дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ураження цілей у РФ, але без особливого успіху.

"Втім, оскільки її (українська, - ред.) армія бореться на східному фронті, зростає переконання, що її найкраща надія полягає в контратаці", - додає видання.