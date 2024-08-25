Росія розглядатиме переговори у випадку загрози ударів по Москві й Петербургу, - The Guardian
Росія розглядатиме переговори з Україною лише коли вважатиме, що Київ може "загрожувати Москві й Санкт-Петербургу"
Про це пише The Guardian з посиланням на джерела.
У матеріалі йдеться: Київ хоче, аби Захід дозволив бити по цілях у глибині РФ ракетами дальнього радіусу дії Storm Shadow.
Українські високопосадовці припускають, що застосування англо-французької зброї в "демонстраційній атаці" покаже російській владі, що її військові обʼєкти поблизу Москви можуть бути вразливими до прямих ударів.
"Думка, за словами високопоставленого урядовця, полягає в тому, що Росія розглядатиме переговори лише в тому випадку, якщо вважатиме, що Україна має можливість "загрожувати Москві та Санкт-Петербургу". Однак це стратегія високого ризику, і поки що не має підтримки США", - пише The Guardian.
Акцентується, що Київ протягом місяців лобіює дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ураження цілей у РФ, але без особливого успіху.
"Втім, оскільки її (українська, - ред.) армія бореться на східному фронті, зростає переконання, що її найкраща надія полягає в контратаці", - додає видання.
- 13 серпня стало відомо, що уряд Великої Британії не дозволив Україні використовувати ракети Storm Shadow під час наступу в Курській області РФ.
- 24 серпня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки не дозволяють Збройним силам України завдавати удари по території Росії далекобійною зброєю, оскільки в майбутньому Вашингтон може захотіти "перезавантажити" відносини з Москвою, а це може завадити процесу.
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