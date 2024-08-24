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Головна Світ США не знімають для України обмеження на удари по РФ далекобійною зброєю, адже це може завадити "перезавантаженню" відносин з Москвою, - Politico

США не знімають для України обмеження на удари по РФ далекобійною зброєю, адже це може завадити "перезавантаженню" відносин з Москвою, - Politico

Дар'я Куркіна
24 серпня, 2024 субота
06:36
Світ Прапор США

Сполучені Штати Америки не дозволяють Збройним силам України завдавати удари по території Росії далекобійною зброєю, оскільки в майбутньому Вашингтон може захотіти "перезавантажити" відносини з Москвою, а це може завадити процесу

Зміст

Про це пише Politico з посиланням на американських, українських і європейських чиновників.

Чиновники США, зокрема в Білому домі, пояснили українцям, що Штати "врешті-решт захочуть перезавантажити відносини з Москвою, і зняття обмежень може звести нанівець ці зусилля".

За словами співрозмовника видання, на початку серпня цього року коаліція двопартійних сенаторів організувала зустріч із радником американського президента з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Делегація наголошувала, що адміністрація президента має змінити позицію щодо дозволу Києву на далекобійні удари по РФ, поки "не стало надто пізно".

У матеріалі йдеться, що таке прохання розлютило посадовців Білого дому, які наголосили: "Вашингтон зробив більше, ніж будь-яка інша країна, щоб допомогти підтримати Київ". Вони додали, що Штати не повинні ризикувати власною національною безпекою.

Водночас український радник розповів Politico: наразі є ознаки, що Байден, можливо, захоче скасувати деякі обмеження.

"Є певні ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике для України — можливо, скасувати деякі обмеження — перед виборами, оскільки він не балотується. Гарантії немає, але ми чуємо, що він думає про це", — сказав він.

Дозвіл на удари по РФ від США

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

Згодом Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей України. 

У Державному департаменті США заявили, що Україна отримала дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії, оскільки це є "питанням здорового глузду". 

Втім, українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб території Росії.

9 липня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що після російського масованого обстрілу України 8 липня, США не змінили рішення щодо ударів американською зброєю по цілях у РФ.

Теги:
Україна
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Світ про Україну
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