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Війна з Росією: хроніка
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У Білому домі заявили, що не змінили рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ зброєю США після російської атаки 8 липня

9 липня, 2024 вiвторок
01:53
Війна з Росією Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що після російського масованого обстрілу України 8 липня, США не змінили рішення щодо ударів американською зброєю по цілях у РФ

Зміст

Про це Кірбі заявив під час брифінгу. 

Відповідаючи на запитання журналістки, чи змінилася позиція Сполучених Штатів щодо дозволу бити американською зброєю по російських аеродромах, чого прагне Україна, після російського масованого удару по території України 8 липня, Кірбі заявив, що ніяких змін немає.

"Чи зміниться позиція? Ніяких змін немає. Наш президент кілька тижнів тому дав настанови Україні використовувати надану зброю лише на кілька кілометрів через кордон", - сказав він. 

Що відомо про масовану атаку РФ 8 липня

Уранці понеділка, 8 липня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві є загиблі та поранені.

Російські війська атакували ракетами Київ, зокрема, здійснили удар по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, де пацієнти отримували діаліз. Встановлено, що РФ атакувала будівлю ракетою X-101.

Також вранці 8 липня зазнав масованої ракетної атаки Росії Кривий Ріг. 

Офіс Генпрокурора передасть всі наявні матеріали та докази щодо масованої атаки РФ по Україні до Міжнародного кримінального суду. Водночас керівництво Верховної Ради України, депутатські фракції і групи парламенту закликали світ визнати атаку РФ по Україні 8 липня терактом, дати Україні більше зброї та скасувати обмеження на її застосування. 

Які держави дозволили Україні бити своєю зброєю по території РФ

2 травня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по території РФ. У відповідь Росія пригрозила ударами по військових об'єктах Великої Британії.

26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна може використовувати зброю, яку надає Стокгольм, аби бити по цілях на території Росії.

27 травня стало відомо, що Парламентська асамблея Північноатлантичного альянсу закликала уряди всіх держав-членів НАТО дозволити Україні бити західною зброєю по території Росії.

Пізніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Україна має право на удари по військових об’єктах на території Росії.

Згодом заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що його країна підтримує право України використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії.

Також дозвіл на використання своєї зброї за межами України надали Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія, Чехія та Фінляндія.

29 травня очільниця МЗС Канади Мелані Жолі заявила, що країна, надаючи Києву зброю, не ставила жодних умов щодо її застосування.

30 травня Норвегія заявила, що західні країни повинні дозволити Україні бити їхньою зброєю по території Росії, аби прискорити перемогу Києва.

Цього ж дня міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен повідомив, що Україна зможе застосовувати данські винищувачі F-16 для завдання ударів по військових об’єктах на території Росії.

30 травня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що його країна "не має проблем" щодо використання Києвом наданих Прагою боєприпасів для ударів по території Росії.

Також стало відомо, що Латвія не накладає жодних обмежень на використання своєї зброї для ударів по території Росії, але не обговорює відправлення військових в Україну.

А 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.

2 червня у Франції заявили, що, оскільки Україна від початку не отримала обмежень на використання їхніх ракет Storm Shadow, вона може бити ними по території РФ.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати винищувачі F-16, які надасть її держава, для ударів по цілях у Росії.  

Згодом Білий дім офіційно підтвердив дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії поблизу як Харківської, так і Сумської областей України. 

У Державному департаменті США заявили, що Україна отримала дозвіл застосовувати американську зброю по території Росії, оскільки це є "питанням здорового глузду". 

Втім, українські чиновники заявили, що Сполучені Штати заборонили Україні вести вогонь на відстань більше ніж 100 кілометрів вглиб території Росії.

Теги:
Світ
Україна
Росія
військові
США
Військові новини
ракетний удар
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