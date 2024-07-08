ВР закликала світ визнати атаку РФ терактом, дати Україні більше зброї та скасувати обмеження на її застосування

Про це йдеться у тексті заяви, розміщеному на сайті Верховної Ради України.

Зокрема у парламенті зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії було зруйновано вщент 214 об’єктів медичної інфраструктури, які не підлягають відновленню, 1630 об’єктів – пошкоджено.

"Удари російськими ракетами по найбільшій українській дитячій лікарні –Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» вимагають жорсткої реакції Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй. Але наразі в Раді безпеки ООН головує держава-терорист, російська федерація, яка всупереч Статуту ООН набула статусу члена ООН і статусу постійного члена її Ради безпеки. Все це свідчить про системну деградацію системи міжнародних організацій та обумовлює потребу в пошуку нових дієвих безпекових механізмів", - йдеться у заяві.

Також у ній зазначено, що атакою 8 липня Росія показала, що не прагне ні миру, ні переговорів та не має наміру відмовлятися від мети знищити Україну.

"Ми закликаємо надати Україні всю необхідну зброю та зняти обмеження для її використання з тим, щоб наша держава змогла захистити себе від російського терору. Системи протиповітряної оборони, насамперед «Патріот» і SAMP/T, супутні ракети для них, далекобійна зброя, артилерійські системи та снаряди, безпілотні літальні апарати та системи радіоелектронної боротьби в достатніх обсягах – це те, що здатне допомогти Україні захистити життя", - йдеться у тексті.

Також Верховна Рада закликала уряди й парламенти іноземних держав, універсальні та регіональні міжнародні організації та їх парламентські інституції негайно відреагувати на атаку РФ, вчинену російською федерацією, та визнати її терористичним актом.

У заяві наголосили на важливості міжнародною спільнотою здійснити всі можливі заходи для розслідування цього та інших злочинів і притягнення до відповідальності та справедливого покарання всіх винних у їх скоєнні в рамках національних та міжнародних юрисдикцій.

"Ми наполягаємо, що задекларована відданість цілям і принципам Статуту ООН вимагає від держав-членів здійснювати найжорсткіший дієвий політичний та санкційний тиск на російську федерацію та її посадових осіб, включаючи найвище керівництво з метою припинення збройної агресії проти України та відновлення світового порядку, заснованого на повазі до норм міжнародного права та Статуту ООН", - наголосили парламентарі.

Крім того У ВР закликали держави-члени НАТО "посилити військово-технічну допомогу Україні, закрити українське небо та прийняти рішення про можливість збиття засобами країн НАТО російських ракет над Україною".