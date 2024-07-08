Україна надасть докази атаки РФ по цивільних об'єктах Міжнародному кримінальному суду
Офіс Генпрокурора передасть всі наявні матеріали та докази щодо масованої атаки РФ по Україні 8 липня до Міжнародного кримінального суду
Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.
Він розповів, що вже є відповідна домовленість щодо передачі цих матеріалів з прокурором МКС Карімом Ханом.
До Міжнародного кримінального суду буде передана інформація щодо усіх атак на українські міста, які постраждали 8 липня.
"Ми щоденно співпрацюємо з командою МКС, і надамо всі матеріали та докази, які ми збираємо сьогодні в Києві та в інших містах, що постраждали внаслідок атак. Ми будемо співпрацювати по вказаних епізодах, зокрема і щодо атаки на дитячу лікарню "Охматдит", оскільки ця атака стала найбільш брутальною з точки зору цілеспрямованості саме на дитячий медичний заклад", - сказав Костін.
За його словами, МКС у межах власних розслідувань приділяє велику увагу розслідуванню російських атак на обʼєкти цивільної інфраструктури України.
"І це в черговий раз підтверджує позицію МКС, який вже видав 4 ордери на арешт найвищого військового керівництва російської федерації за обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури, як за воєнні злочини і навіть більше - злочини проти людяності", - зазначив український генпрокурор.
- Уранці понеділка, 8 липня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі і Києві є загиблі та поранені.
- Зранку понеділка, 8 липня, російські війська атакували ракетами Київ
- Росіяни 8 липня здійснили удар по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, де пацієнти отримували діаліз. Встановлено, що РФ атакувала будівлю ракетою X-101
- Кривий Ріг вранці 8 липня зазнав масованої ракетної атаки Росії
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.49 Купівля 40.49Продаж 41
- EUR Купівля 43.74Продаж 44.47
- Актуальне
- Важливе