Україна надасть докази атаки РФ по цивільних об'єктах Міжнародному кримінальному суду

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Він розповів, що вже є відповідна домовленість щодо передачі цих матеріалів з прокурором МКС Карімом Ханом.

До Міжнародного кримінального суду буде передана інформація щодо усіх атак на українські міста, які постраждали 8 липня.

"Ми щоденно співпрацюємо з командою МКС, і надамо всі матеріали та докази, які ми збираємо сьогодні в Києві та в інших містах, що постраждали внаслідок атак. Ми будемо співпрацювати по вказаних епізодах, зокрема і щодо атаки на дитячу лікарню "Охматдит", оскільки ця атака стала найбільш брутальною з точки зору цілеспрямованості саме на дитячий медичний заклад", - сказав Костін.

За його словами, МКС у межах власних розслідувань приділяє велику увагу розслідуванню російських атак на обʼєкти цивільної інфраструктури України.

"І це в черговий раз підтверджує позицію МКС, який вже видав 4 ордери на арешт найвищого військового керівництва російської федерації за обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури, як за воєнні злочини і навіть більше - злочини проти людяності", - зазначив український генпрокурор.