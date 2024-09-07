Шольц звернувся до українських біженців, просить знайти роботу
Канцлер Німеччини Олаф Шольц просить українських біженців працевлаштуватись
Про це пише Tagesschau.
Свою думку Олаф Шольц висловив під час розмови з жителями міста Тельтов. Хоч число українців, які вже мають роботу, зросло до більш ніж 200 тис. завдяки урядовій програмі, канцлер просить інших біженців також шукати роботу.
"Проте було б ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана", - заявив канцлер Німеччини.
- 24 червня 2024 року Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року.
- Приблизно 4,3 млн громадян України мають статус тимчасового захисту в Європейському Союзі, а найбільше у Німеччині - 1 347 525 людей.
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