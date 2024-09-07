Шольц звернувся до українських біженців, просить знайти роботу

Про це пише Tagesschau.

Свою думку Олаф Шольц висловив під час розмови з жителями міста Тельтов. Хоч число українців, які вже мають роботу, зросло до більш ніж 200 тис. завдяки урядовій програмі, канцлер просить інших біженців також шукати роботу.

"Проте було б ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана", - заявив канцлер Німеччини.