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Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 7 вересня

Влад Дідусь
7 вересня, 2024 субота
07:35
Футбол Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна

У суботу, 7 вересня, будуть зіграні ще 9 матчів 1-го туру Ліги націй 2024/25

Зміст

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Трансляції усіх матчів доступні на Megogo.

Ліга націй

1-й тур

7 вересня

Ліга А

Група А3

21:45 Нідерланди - Боснія і Герцеговина

21:45 Німеччина - Угорщина

Ліга B

Група B1

19:00 Грузія - Чехія

21:45 Україна - Албанія

Група B2

19:00 Ірландія - Англія

21:45 Греція - Фінляндія

Ліга C

Група С4

16:00 Фарерські острови - Північна Македонія

19:00 Вірменія - Литва

Ліга D

Група D2

19:00 Молдова - Мальта

Збірна України та матчі Ліги націй

У цьогорічному розіграші Ліги націй збірна України зіграє у групі В1 проти Албанії, Грузії та Чехії. Перший поєдинок наші футболісти зіграють 7 вересня проти албанців.

Матч Україна – Албанія відбудеться у Празі. Поєдинок пройде на стадіоні Epet Arena. Початок о 21:45. А вже 10 вересня, у 2-му турі, українці гратимуть проти чехів.

Склад збірної України на матчі Ліги націй

27 серпня головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив імена футболістів, яких він викликав на вересневі поєдинки Ліги націй.

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — "Шахтар"), Олександр Тимчик  ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Владислав Кабаєв, Олександр Піхальонок (усі — "Динамо"), Тарас Степаненко, Георгій Судаков (обидва — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія).

Нападники: Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Динамо").

Теги:
Спорт
Збірна України
Ліга націй
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