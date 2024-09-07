Із тимчасово окупованої території повернули 12-річного хлопця
З тимчасово окупованої території вдалося повернути 12-річного хлопця. Наразі він перебуває у безпеці на підконтрольній території України
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
До Міністерства звернулася жінка з проханням допомогти евакуювати її племінника Кирила з тимчасово окупованої території. Від початку повномасштабного вторгнення хлопець разом із мамою проживав на ТОТ, а коли вона померла, окупанти вирішили відправити Кирила в інтернат.
"За його повернення взялися представники Мінреінтеграції разом із громадською спілкою "Українська мережа за права дитини". Вони допомогли з оформленням необхідних документів та організували безпечне повернення", - йдеться у повідомленні.
У Мінреінтеграції зазначили, що наразі Кирило у безпеці - він перебуває на підконтрольній уряду України території разом із тіткою.
- Завдяки скоординованим зусиллям нашого Офісу омбудсмана та партнерів ще двох громадянок похилого віку вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.
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