Із тимчасово окупованої території повернули 12-річного хлопця

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

До Міністерства звернулася жінка з проханням допомогти евакуювати її племінника Кирила з тимчасово окупованої території. Від початку повномасштабного вторгнення хлопець разом із мамою проживав на ТОТ, а коли вона померла, окупанти вирішили відправити Кирила в інтернат.

"За його повернення взялися представники Мінреінтеграції разом із громадською спілкою "Українська мережа за права дитини". Вони допомогли з оформленням необхідних документів та організували безпечне повернення", - йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції зазначили, що наразі Кирило у безпеці - він перебуває на підконтрольній уряду України території разом із тіткою.