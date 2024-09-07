"Головний крючок, за який ми чіпляємо глядача": письменник і блогер Капранов розкрив секрет своєї творчості

Про це він розповів у коментарі кореспондентці Еспресо Юлії Зубченко.

"Головний крючок, за який ми чіпляємо - це пошук відповіді на питання: що українці роблять на цій землі вже тисячі років. Бо ми всі чудово знаємо, що ніяких українців немає і ніколи не було, так? Скіфи до нас стосунку не мають, сармати теж пробігали, анти - то інше, потім литвини, німці, москалі, турки, а у 1991 році - раз, і ми незалежні. А ми це хто?" - каже Капранов.

За його словами, сьогодні втратити глядача дуже легко, оскільки він має велику кількість різноманітного контенту, на який може переключитися.

"Якщо раніше автор переживав, щоб ти закрив на ніч книжку, а зранку знов її відкрив, то сьогодні ми мусимо переживати за кожен рядок. Щоб глядач не зійшов з цього рядка, тому що зваб сьогодні інформаційних неймовірна кількість", - пояснює історик.

Капранов також порадив письменникам та усім творчим людям вивчати вищу математику для того, щоб "усі фантазії не були розкидані по шматках. Тоді ви зможете зібрати їх у купку, і зробити щось таке, що будуть слухати хоча б 10 хвилин".