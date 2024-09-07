Буданов: переламу в цій війні ще немає для жодної зі сторін

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов сказав в інтерв'ю для письменника Сергія Жадана, що у суботу, 7 вересня 2024 року, вийшло на харківському "Радіо Хартія".

"Перелам - слава Богу для нас, що в сторону ворога не стався", - зазначив очільник ГУР.

"Переламу ще нема. Але це все поряд. Не може воно все життя так тривати, ресурси не є нескінченними. Ні в нас, ні в них", - додав генерал.

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Як наголосив Буданов, аби спробувати покращити керування окупаційними військами, Кремль невдовзі піде на кадрові перестановки у верхніх щаблях командування.

"Можу вам сказати, що в найближчі два місяці там сплановані серйозні заміни в силовому блоці. Як вони відбудуться? Скоро побачимо. Лишилося чекати не так довго", - заявив Буданов.