"Не такий простий": брати Яремчуки розповіли, яким музикант був батьком

Про це вони сказали в інтервʼю Альберту Цукренку.

Українські співаки, брати Дмитро і Назарій Яремчуки розповіли, якою людиною був їхній батько. Діти української попзірки Назарія Яремчука від першого шлюбу добре памʼятають свого батька. Проте співаки не брали участі у документальному фільмі "Яремчук: Незрівнянний світ краси", продюсуванням якого займалася Марія Яремчук - донька від другого шлюбу народного артиста і героя України.

Відповідаючи на запитання про те, чи важко дітям видатного артиста розвивати власну карʼєру, Дмитро Яремчук зауважив: "Бути сином чи дочкою тої чи іншої людини ми не обираємо, це даність. Це нормально, тому що по суті кожен батько хоче, щоб дитина продовжувала його справу, [робила] щось дотичне".

Сини видатного буковинця розповіли, що він був дуже принциповим і не терпів заперечень.

"Окрім простоти, в нього була дуже така і принциповість. Якщо він щось сказав, то це мало бути. Так, він був щирий, він був відвертий, але він мав стрижень всередині дуже серйозний. Він не був таким простим, як інколи здається. Він був дуже поміркованою людиною. Навіть у родині: якщо тато сказав, що треба позамітати листя у дворі, то його слово - закон. Уже хочеш-не хочеш, тобі треба щось там читати, вчити або іспит у тебе - це нікого не хвилює. І ти шукаєш уже, як тобі спетляти. Це не проходить", - пригадали Дмитро і Назарій Яремчуки.

Чоловіки зізналися, що не дивилися фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Вони додали, що не хотіли би коментувати, чому не брали участь у проєкті, пояснивши це тим, що це документальний фільм їхньої сестри від іншого шлюбу Марії Яремчук.

Кінострічка вже стала найкасовішим документальним фільмом в Україні. За три вікенди у прокаті вона зібрала 9,9 млн грн, випередивши таким чином попереднього рекордсмена - оскароносний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі", касові збори якого склали 9 млн грн.