Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Якщо ми далі воюватимемо радянською доктриною, то програємо війну, - полковник Грант
Ексклюзив

Якщо ми далі воюватимемо радянською доктриною, то програємо війну, - полковник Грант

Тетяна Нижник
7 вересня, 2024 субота
16:30
Війна з Росією Глен Грант

Головнокомандувачу потрібно або відступити і дозволити офіцерам вести війну, або піти у відставку і стати бойовим командиром

Зміст

Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Робота начальника Генштабу не полягає в тому, щоб воювати. Якщо він воює, то нічого іншого робити не може. Тобто є два окремих види обов'язків, які відбуваються одночасно: один з них – воювати, а інший – управляти обороною. І зараз оборонний менеджмент належно не виконується. Проблема не в тому, як ми воюємо – воювати ми вміємо. Деякі з українських бригад продемонстрували професіоналізм світового масштабу, зважаючи на наявні у них ресурси, ніхто б не впорався краще. Вони просто аси в бою. Але коли ніхто належно не управляє обороною, коли ніхто не змушує систему працювати, тоді війська на фронті не отримують достатньої підтримки, через те, що система належно не функціонує", - зазначив він.

За його словами, найбільше прогалин є в системі оборони, хтось має за них взятися. Керівник апарату повинен працювати над забезпеченням належного функціонування системи, а не виконувати функції командира.

"Головком повинен зосередитися на таких завданнях, як внесення змін до законів, регулярне інформування уряду та президента і забезпечення правильності правил і положень, що стосуються всього. Наразі цього не відбувається. Ми все ще воюємо радянською доктриною, радянськими правилами та нормами, радянською практикою і радянською системою кадрів. Якщо ми всього цього не змінимо, то програємо війну. Хтось має стати справжнім Головнокомандувачем і реформувати систему, тоді як ведення бойових дій варто доручити комусь іншому. Так, це важко і жорстко, але це реально. Нам добре відома реальність, адже люди в соцмережах повсюдно і щодня пишуть про проблеми, які потрібно вирішувати. Якщо цього не робити, то від бойового духу армії невдовзі нічого не залишиться. Адже бойовий дух – це найважливіша річ, яку ми маємо в Україні. Без високого морального духу перемоги не буде", - зауважив полковник.

Завдання Головкома – змусити систему працювати, забезпечити належну підтримку бойових дій і переконатися, що все в системі злагоджено функціонує, вважає Грант.

"Він не може делегувати ці обов'язки іншим. Він не може делегувати навчання, відбір кадрів чи будь-яке з цих критично важливих завдань. Його роль полягає в тому, щоб система працювала, однак він зараз не в тому місці. Сирський воює, і ніхто інший не займається реорганізацією, вдосконаленням системи, підвищенням ефективності структур. Він намагається робити все сам, і в результаті система не працює – і ми це бачимо. ТЦК – працюють, але не так, як треба. Ними ніхто не керує і їх ніхто не контролює, вони просто продовжують існувати, вбиваючи моральний дух і займаючись непотрібними для країни речами. Головнокомандувачу потрібно або відступити й дозволити своїм офіцерам вести війну належним чином, вибравши для цього правильних командирів, або піти у відставку і стати бойовим командиром, дозволивши комусь іншому бути керувати Генштабом і всією оборонною системою. Він не може робити і те, і інше. Доба має лише 24 години. Якщо Сирський розривається між Покровським та Курським напрямками – то так далі бути не може, бо це абсурд. Вам потрібні два компетентні командири: один орієнтується на Курськ, і є чітко налаштованим просуватися вперед, а інший – на Покровськ, націлений утримувати позиції на Сході. Наразі цього немає. Цих командирів немає, тому що Головком намагається робити все сам, і це не працює", - резюмував він. 

  • 6 вересня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем у закритому форматі відеоконференцзв'язку, на якій було підбито підсумки спільної роботи за місяць

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Олександр Сирський
Читайте також:
Зеленський і Путін
Автор Влад Дідусь
6 вересня, 2024 п'ятниця
"Режим Зеленського де-юре нелегітимний": антиукраїнські наративи від РФ за 5 вересня
Ольга Стефанішина
Автор Дар'я Куркіна
6 вересня, 2024 п'ятниця
Щоб Україна вступила до ЄС, доведеться змінити Конституцію, - Стефанішина
томос
Автор Ірена Моляр
6 вересня, 2024 п'ятниця
Існує загроза, що Томос для України може бути відкликаний, - релігієзнавець Ковальов
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.37
  • EUR
    Купівля 45.31
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
7 вересня
17:16
Іран
Очільник британської МІ6 Річард Мур оцінив ймовірність іранської помсти Ізраїлю у відповідь на вбивство командира ХАМАС
17:06
В Офісі президента заявили, що Україна готова створити Вищий спеціалізований суд в межах партнерства з МВФ
17:04
ЗСУ війна фронт
На фронті від початку доби відбулося 101 боєзіткнення: росіяни найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках
16:45
Ніколас Мадуро
Аргентина просить МКС видати ордер на арешт президента Венесуели Мадуро
16:39
Оновлено
безпілотник, дрон
Дрони СБУ знищили склад з північнокорейськими ракетами у Воронезькій області РФ
16:33
Оновлено
У Луцьку стався вибух: є постраждалі, причетного затримали
Росіяни вдарили по середмістю Харкова 7 вересня: зафіксовано 2 прильоти, спалахнула пожежа
16:30
Українці почали застосовувати на фронті дрони-підпалювачі "Дракони", - CNN
16:07
OPINION
"Захист від дурня" для системи
16:01
Оновлено
Україна вимагає скасувати показ стрічки Russians at war на кінофестивалі у Торонто
15:56
Ексклюзив
ЗСУ
Інтенсивність буде зростати: аналітик Їжак про події на лінії фронту у найближчі місяці
15:40
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Минулої ночі до Білорусі залетіли 8 російських дронів, - Гаюн
15:35
Оновлено
обстріл Павлоград
Ракетний удар по Павлограду 6 вересня: загинула людина, кількість постраждалих зросла до 82
15:23
Віктор Дідух
Паралімпіада-2024: українець Віктор Дідух здобув золото в настільному тенісі
15:07
Вовчанськ, Харківщина
У Вовчанську ЗСУ б’ються з окупантами всередині багатоповерхівок, - ОТУ "Харків"
14:56
Мішель Барньє
У Франції тривають багатотисячні протести після того, як Макрон обрав Барньє прем'єр-міністром
14:53
Огляд
Людмила Кіченок
Перемога, перемога і ще раз перемога: огляд новин українського спорту за 1-7 вересня
14:40
Іспанія
Іспанія підписала доєдналась до ІТ-коаліції з підтримки України
14:36
Кирило Буданов
Буданов пояснив, чому вважає Telegram "загрозою національній безпеці"
14:33
Ексклюзив
Олег Рибачук
Можна прогнозувати, що дозволи будуть: Рибачук про обмеження застосування західної зброї
14:27
Кирило Буданов на "Радіо Хартія"
Буданов сказав, коли економіка Росії відчує болючі наслідки війни
14:15
На фото: ілюстративне фото вебкам-моделі
У Казахстані заборонили вебкам на законодавчому рівні
14:12
The Washington Post: Лобісти у Вашингтоні змагаються за майбутнє Православної Церкви в Україні
14:05
OPINION
Кремль освоює бойове вуду... для зіткнення із НАТО в Африці
13:56
Ексклюзив
Курська область
Росія уже готує і обов'язково здійснить контрнаступ, намагаючись витіснити ЗСУ з Курщини, - полковник Грант
13:55
Міністра з прав людини Бразилії звільнили після звинувачень у сексуальних домаганнях до жінок, зокрема в уряді
13:39
Цвєтов Ігор
Український легкоатлет Ігор Цвєтов здобув другу золоту медаль на Паралімпіаді-2024 у Парижі
13:35
OnlyFans виплатила власнику Радвінському $1 млрд дивідендів за три роки
13:10
Уніформа для дітей на ТОТ
Окупанти хочуть, щоб учні на ТОТ України носили радянську форму, як за Сталіна
13:07
Оновлено
Росіяни обстріляли з артилерії Костянтинівку на Донеччині: троє загиблих, є поранені
13:04
Успенський собор у Каневі
Верховний суд передав Успенський собор в Каневі у власність держави
12:59
Іран Росія
"Несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всієї Європи": у МЗС України відреагували на можливу передачу Іраном балістичних ракет до РФ
12:39
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні
Зеленський обговорив відновлення української енергосистеми з прем'єркою Італії Мелоні
12:39
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
У Білому домі анонсували візит до США прем'єра Британії Стармера: говоритиме про Україну
12:18
"Повна аналогія ЗСУ на Курщині": окупанти у Маріуполі почали по-новому маркувати військові вантажівки
12:06
OPINION
Прецедент Кудрицького: гіркий посмак
11:15
Boeing Starliner
Космічний корабель Boeing Starliner повернувся на Землю без астронавтів
11:09
Збірна України, Євро-2024, Роман Яремчук, Олександр Зінченко
Україна - Албанія: онлайн-трансляція стартового матчу Ліги націй
10:47
"Важливий крок у протидії мінній загрозі": в Україні відкрили Офіс протимінної діяльності ДСНС
10:42
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
Макулатура, шматки пластику, пляшки: КНДР знову запустила повітряні кулі зі сміттям у Південну Корею
10:25
Кирило Буданов
Буданов: Українські дрони дозволяють вражати військові об’єкти РФ на відстані до 1800 км
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV