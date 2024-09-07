Якщо ми далі воюватимемо радянською доктриною, то програємо війну, - полковник Грант

Таку думку висловив полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грант в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Робота начальника Генштабу не полягає в тому, щоб воювати. Якщо він воює, то нічого іншого робити не може. Тобто є два окремих види обов'язків, які відбуваються одночасно: один з них – воювати, а інший – управляти обороною. І зараз оборонний менеджмент належно не виконується. Проблема не в тому, як ми воюємо – воювати ми вміємо. Деякі з українських бригад продемонстрували професіоналізм світового масштабу, зважаючи на наявні у них ресурси, ніхто б не впорався краще. Вони просто аси в бою. Але коли ніхто належно не управляє обороною, коли ніхто не змушує систему працювати, тоді війська на фронті не отримують достатньої підтримки, через те, що система належно не функціонує", - зазначив він.

За його словами, найбільше прогалин є в системі оборони, хтось має за них взятися. Керівник апарату повинен працювати над забезпеченням належного функціонування системи, а не виконувати функції командира.

"Головком повинен зосередитися на таких завданнях, як внесення змін до законів, регулярне інформування уряду та президента і забезпечення правильності правил і положень, що стосуються всього. Наразі цього не відбувається. Ми все ще воюємо радянською доктриною, радянськими правилами та нормами, радянською практикою і радянською системою кадрів. Якщо ми всього цього не змінимо, то програємо війну. Хтось має стати справжнім Головнокомандувачем і реформувати систему, тоді як ведення бойових дій варто доручити комусь іншому. Так, це важко і жорстко, але це реально. Нам добре відома реальність, адже люди в соцмережах повсюдно і щодня пишуть про проблеми, які потрібно вирішувати. Якщо цього не робити, то від бойового духу армії невдовзі нічого не залишиться. Адже бойовий дух – це найважливіша річ, яку ми маємо в Україні. Без високого морального духу перемоги не буде", - зауважив полковник.

Завдання Головкома – змусити систему працювати, забезпечити належну підтримку бойових дій і переконатися, що все в системі злагоджено функціонує, вважає Грант.

"Він не може делегувати ці обов'язки іншим. Він не може делегувати навчання, відбір кадрів чи будь-яке з цих критично важливих завдань. Його роль полягає в тому, щоб система працювала, однак він зараз не в тому місці. Сирський воює, і ніхто інший не займається реорганізацією, вдосконаленням системи, підвищенням ефективності структур. Він намагається робити все сам, і в результаті система не працює – і ми це бачимо. ТЦК – працюють, але не так, як треба. Ними ніхто не керує і їх ніхто не контролює, вони просто продовжують існувати, вбиваючи моральний дух і займаючись непотрібними для країни речами. Головнокомандувачу потрібно або відступити й дозволити своїм офіцерам вести війну належним чином, вибравши для цього правильних командирів, або піти у відставку і стати бойовим командиром, дозволивши комусь іншому бути керувати Генштабом і всією оборонною системою. Він не може робити і те, і інше. Доба має лише 24 години. Якщо Сирський розривається між Покровським та Курським напрямками – то так далі бути не може, бо це абсурд. Вам потрібні два компетентні командири: один орієнтується на Курськ, і є чітко налаштованим просуватися вперед, а інший – на Покровськ, націлений утримувати позиції на Сході. Наразі цього немає. Цих командирів немає, тому що Головком намагається робити все сам, і це не працює", - резюмував він.