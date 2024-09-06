Підсумували роботу за місяць: Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем
У п'ятницю, 6 вересня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем у закритому форматі відеоконференцзв'язку, на якій було підбито підсумки спільної роботи за місяць
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Заслухав керівників структурних підрозділів видів та родів ЗСУ з питань реалізації поставлених завдань щодо розвитку та нарощування бойових спроможностей частинами і підрозділами БПЛА", - зазначив Сирський.
Він зазначив, що під час наради заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ "щодо аналізу результатів ефективності застосування безпілотних систем в районах виконання бойових завдань".
За його словами, було поставлено конкретні задачі щодо розвитку структури, нарощування чисельності та підвищення бойових можливостей Сил безпілотних систем ЗСУ.
"Найкращих фахівців, які відзначились високими результатами у знищенні особового складу, техніки та озброєння ворога, заохотив відзнаками Головнокомандувача", - пообіцяв Сирський.
Він зауважив, що в умовах інтенсивних бойових дій безпілотні системи "швидко та динамічно розвиваються".
"ЗСУ мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо над цим працювати", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
- 5 вересня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українським Силам оборони вдалось зупинити просування росіян на Покровському напрямку Донецької області: за останні 6 днів окупанти не просунулись ані на метр.
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