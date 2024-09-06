Підсумували роботу за місяць: Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Заслухав керівників структурних підрозділів видів та родів ЗСУ з питань реалізації поставлених завдань щодо розвитку та нарощування бойових спроможностей частинами і підрозділами БПЛА", - зазначив Сирський.

Він зазначив, що під час наради заслухав доповідь командувача Сил безпілотних систем ЗСУ "щодо аналізу результатів ефективності застосування безпілотних систем в районах виконання бойових завдань".

За його словами, було поставлено конкретні задачі щодо розвитку структури, нарощування чисельності та підвищення бойових можливостей Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Найкращих фахівців, які відзначились високими результатами у знищенні особового складу, техніки та озброєння ворога, заохотив відзнаками Головнокомандувача", - пообіцяв Сирський.

Він зауважив, що в умовах інтенсивних бойових дій безпілотні системи "швидко та динамічно розвиваються".

"ЗСУ мають бути на крок попереду ворога. Продовжуємо над цим працювати", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.