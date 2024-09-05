Сирський заявив, що Сили оборони зупинили просування РФ на Покровському напрямку

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.

"За останні шість днів ворог не просунувся на жоден метр на Покровському напрямку. Іншими словами, наша стратегія працює. Ми забрали у них здатність маневрувати та розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків ... і це ослаблення, безумовно, відчувалося в інших областях. Ми відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися", - розповів він.

Також Сирський вважає, що операція ЗСУ в Курській області РФ є успішною. Він зауважив, що такі дії "зменшили загрозу наступу ворога".

Водночас головком назвав 5 цілей операції на Курщині:

не дозволити Росії використати цей регіон як плацдарм для нового наступу;

зменшити присутність окупантів на інших напрямках;

створити безпекову зону й запобігти обстрілам цивільних обʼєктів;

взяти російських військовополонених

підвищити моральний дух українських військових і нації загалом.

3 вересня військовий експерт Іван Ступак припустив, що бої та перші штурми росіян міста Покровськ можуть розпочатись найближчим часом.