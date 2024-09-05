Сирський заявив, що Сили оборони зупинили просування РФ на Покровському напрямку
Українським Силам оборони вдалось зупинити просування росіян на Покровському напрямку Донецької області: за останні 6 днів окупанти не просунулись ані на метр
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю CNN.
"За останні шість днів ворог не просунувся на жоден метр на Покровському напрямку. Іншими словами, наша стратегія працює. Ми забрали у них здатність маневрувати та розгортати свої сили підкріплення з інших напрямків ... і це ослаблення, безумовно, відчувалося в інших областях. Ми відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися", - розповів він.
Також Сирський вважає, що операція ЗСУ в Курській області РФ є успішною. Він зауважив, що такі дії "зменшили загрозу наступу ворога".
Водночас головком назвав 5 цілей операції на Курщині:
- не дозволити Росії використати цей регіон як плацдарм для нового наступу;
- зменшити присутність окупантів на інших напрямках;
- створити безпекову зону й запобігти обстрілам цивільних обʼєктів;
- взяти російських військовополонених
- підвищити моральний дух українських військових і нації загалом.
3 вересня військовий експерт Іван Ступак припустив, що бої та перші штурми росіян міста Покровськ можуть розпочатись найближчим часом.
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