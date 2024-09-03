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Ексклюзив

Перші бої за Покровськ можуть розпочатись вже за кілька тижнів, - військовий експерт Ступак

Віталій Бесараб
3 вересня, 2024 вiвторок
14:54
Війна з Росією

Військовий експерт Іван Ступак припустив, що бої та перші штурми росіян міста Покровськ можуть розпочатись найближчим часом

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Зараз в мережі є певна інформація, яка передусім йде від росіян. Зокрема, вони повідомляють про своє активне просування й начебто підозрюють, що в ЗСУ є певний план. Тобто, що щось тут не так. Повідомлення ж від ЗСУ зовсім інші. Наші військові повідомляють, що стримують ворога усіма можливими силами на Покровському напрямку. Я не буду нічого передбачати, зокрема й те, скільки може протриматись Покровськ, але бої за місто можуть розпочатись дуже скоро", - вважає Ступак.

За словами експерта, якщо росіянам вдасться окупувати Покровськ, то це створить значні загрози для Дніпропетровської області.

"Росіяни знаходяться за більш як 10 км від Покровська. Втім, враховуючи, що агломерація, то дуже важко зараз точно визначити відстань, на якій вони знаходяться від міста. Особисто я очікую, що найближчими тижнями розпочнуться бої за місто Покровськ. Ймовірно, трішки пізніше росіяни почнуть активніше застосовувати артилерію й авіацію. Оскільки той плацдарм, який є сьогодні, не дозволяє їм використовувати фугасні авіаційні бомби й гелікоптери. Однак, великим ризиком є те, що розташоване за містом Покровськ. Це Дніпропетровська область", - додав він.

  • Протягом минулої доби 2 вересня між двома арміями відбулося 197 бойових зіткнень. Росіяни найактивніші на Покровському, а також Курахівському та Времівському напрямках.
  • Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що рішення про вивід українських військ з Новогродівки на Донеччині ухвалили, оскільки місто мало невигідне географічне положення.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Дніпропетровщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Покровськ
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