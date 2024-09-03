Перші бої за Покровськ можуть розпочатись вже за кілька тижнів, - військовий експерт Ступак

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Зараз в мережі є певна інформація, яка передусім йде від росіян. Зокрема, вони повідомляють про своє активне просування й начебто підозрюють, що в ЗСУ є певний план. Тобто, що щось тут не так. Повідомлення ж від ЗСУ зовсім інші. Наші військові повідомляють, що стримують ворога усіма можливими силами на Покровському напрямку. Я не буду нічого передбачати, зокрема й те, скільки може протриматись Покровськ, але бої за місто можуть розпочатись дуже скоро", - вважає Ступак.

За словами експерта, якщо росіянам вдасться окупувати Покровськ, то це створить значні загрози для Дніпропетровської області.

"Росіяни знаходяться за більш як 10 км від Покровська. Втім, враховуючи, що агломерація, то дуже важко зараз точно визначити відстань, на якій вони знаходяться від міста. Особисто я очікую, що найближчими тижнями розпочнуться бої за місто Покровськ. Ймовірно, трішки пізніше росіяни почнуть активніше застосовувати артилерію й авіацію. Оскільки той плацдарм, який є сьогодні, не дозволяє їм використовувати фугасні авіаційні бомби й гелікоптери. Однак, великим ризиком є те, що розташоване за містом Покровськ. Це Дніпропетровська область", - додав він.