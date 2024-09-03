"Географічно перебувала не у вигідній позиції": офіцер 59-ї ОМБр Цехоцький про вихід із Новогродівки

Про це він розповів у етері Радіо Свобода.

"Моя думка така, що географічно не в дуже вигідній позиції перебувала Новогродівка. Як фортеця вона не зовсім була налаштована на цей момент", - сказав Цехоцький.

Він зазначив, що було вигідно відвести звідти особовий склад. Водночас Цехоцький заявив, що вихід з Новогродівки - "не остаточна крапка в цій битві".

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Що відомо про ситуацію у Новогродівці

DeepState 26 серпня повідомляв, що російська окупаційна армія зокрема просунулася у Новогродівці. Тоді аналітики зазначили, що "те, що відбулося з Новогродівкою і те, що відбудеться з Селидовим повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів".

Протягом минулої доби 2 вересня Генштаб повідомляв, що на фронті росіяни найактивніші на Покровському напрямку. Зокрема найбільша концентрація атак була біля Новогродівки та Михайлівки.