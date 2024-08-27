РФ окупувала Птиче й просунулася біля 8 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія не полишає спроб вести наступальну операцію у Донецькій області. Так, ворог окупував селище Птиче й просунувся біля 8 населених пунктів
Про це повідомляє DeepState.
"Ворог окупував Птиче, а також просунувся біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях", - йдеться у повідомленні.
Водночас аналітики пишуть, що "те, що відбулося з Новогродівкою і те, що відбудеться з Селидовим повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів".
"Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", - пише DeepState, проте не додає подробиць.
- Від початку 26 серпня на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Найгарячішим напрямком залишається Покровський.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.43
- Актуальне
- Важливе