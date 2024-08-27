РФ окупувала Птиче й просунулася біля 8 населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог окупував Птиче, а також просунувся біля Піщаного, Калинового, в Карлівці, Мемрику, Красному Яру, Михайлівці, Північному, Новогродівці та околицях", - йдеться у повідомленні.

Водночас аналітики пишуть, що "те, що відбулося з Новогродівкою і те, що відбудеться з Селидовим повинно стати об'єктом уваги не тільки суспільства, а й відповідних органів".

"Досвід і відсутність покарання за Очеретине породило нову трагедію, свідками якої стає кожен з нас", - пише DeepState, проте не додає подробиць.