Просування до Покровська може бути кульмінацією операції РФ, яка триває з жовтня 2022 року, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Покровський напрямок залишається найбільш складним. Щодо динаміки бойових дій, то зараз зіткнень 180-200 на добу, таких показників давно не було. Здається, зараз пікові можливості російської армії на поточному етапі, де третина бойових зіткнень припадає на Покровський напрямок. На сьогодні всі оглядачі сходяться у думці, що ворог хоче просуватися на Покровськ, трасу Новогродівка - Гродівка, але там за останні дні просування є мінімальними. А це говорить про те, що підсилення ЗСУ пішло на цей напрямок", - зауважив військовий експерт.

За його словами, бачимо, що противник зробив ставку на те, аби перенести удар на південь у зону міста Селидове, де збільшилася кількість зіткнень, але його просування там так само не виглядають значними. Утримання цього міста є вкрай важливим для ЗСУ.

"Це просування на південь зараз створює додаткові загрози й для інших підрозділів, коли ми говоримо про ділянку Карлівка – Невельське і далі, там ворог намагається створити передумови для оточення низки наших підрозділів. У зоні Карлівки українські підрозділи відійшли. Зараз противник намагається просуватися з півночі на південь вздовж річки Вовча, де динаміка теж достатньо висока. Але у будь-якому разі навіть при всіх оптимістичних показниках для РФ, навіть якщо всі зорі зійдуться на боці росіян, то просування до Покровська - ще місяць-два, що може бути кульмінацією всієї операції Росії, починаючи з жовтня 2022 року, коли почався штурм Авдіївки", - резюмував Сергій Згурець.