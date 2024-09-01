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Генштаб назвав найгарячіший район на Покровському напрямку

Катерина Єсікова
1 вересня, 2024 неділя
23:12
Війна з Росією зсу артилерія

З початку 1 вересня на фронті між двома арміями відбулося 166 бойових зіткнень. РФ найбільше атакує на Покровському напрямку, зокрема в районі Новогродівки

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 22:00.

Російські загарбники завдали по території України один ракетний удар, застосувавши 14 ракет,  55 авіаударів із застосуванням 63 КАБів, також задіяли 427 дронів-камікадзе.

Разом з тим, ворог здійснив близько 2800 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили п’ять атак поблизу Вовчанська та Липців. Підрозділи Сил оборони відбили три штурмових дії противника, ще два боєзіткнення на даний час тривають.

Чотирнадцять разів ворог атакував позиції українських військових на Куп’янському напрямку у районах Синьківки та Глушківки. Два боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів намагалися просунутися поблизу Макіївки, Греківки, Новосадового, Невського та Торського. Захисники України відбили 16 атак ворога, ще один бій триває поблизу Макіївки.

На Сіверському напрямку ворог дев’ять разів здійснив атакувальні дії в районах Верхньокам’янського та Роздолівки. Шість атак вже відбито нашими оборонцями, ще три - тривають.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили п’ять штурмових дій в районах Андріївки, Кліщіївки, Майського та Маркового. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони. 

На Торецькому напрямку ситуація напружена. Окупанти 16 разів атакували поблизу Торецька та Неліпівки. Триває бій. 

На Покровському напрямку зберігається висока інтенсивність бойових дій. Кількість боєзіткнень зросла до 62. Загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Нашими захисниками відбито 58 ворожих атак, чотири бойових зіткнення ще продовжуються. Найгарячіше сьогодні в районі Новогродівки, де за сьогодні відбулось 27 бойових зіткнень. 

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 23 бойових зіткнення. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Двадцять одну атаку відбито, ще дві - триває.

На Времівському напрямку за сьогодні агресор 13 разів штурмував передній край оборони в районах Водяного, Костянтинівки та Макарівки. Українські воїни зупинили десять ворожих атак, ще три - триває.

Сьогодні на Гуляйпільському та Оріхівському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. 

На Придніпровському напрямку дві спроби ворога взяти позиції наших воїнів зазнали невдачі.

  • Розвідка Великої Британії повідомила, що за останній тиждень російські сухопутні війська прискорили своє просування у Донецькій області, зокрема на Покровському напрямку. 


 

Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Покровськ
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