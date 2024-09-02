За минулу добу Сили оборони знищили 9 ворожих танків, 26 БМП та 1300 окупантів
За минулу добу, 1 вересня, на фронті російські окупаційні війська втратили десятки одиниць своєї техніки, а також 1300 військових
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.24 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.09.24
- особового складу ‒ близько 617600 (+1300) осіб / persons,
- танків ‒ 8601 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16786 (+26) од,
- артилерійських систем – 17646 (+10) од,
- РСЗВ – 1177 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14537 (+30),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23925 (+44) од,
- спеціальна техніка ‒ 2993 (+2)
Дані уточнюються.
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