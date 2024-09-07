Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Полтави

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога тривала у Полтавській області з 22:08 до 23:19.

ПС попереджали про швидкісну ціль, яка рухалась у напрямку Полтави з Харківщини.