Росія вдарила по цивільній інфраструктурі Полтави
Ввечері суботи, 7 вересня, російські терористи обстріляли Полтавську громаду
Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Попередньо без жертв", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога тривала у Полтавській області з 22:08 до 23:19.
ПС попереджали про швидкісну ціль, яка рухалась у напрямку Полтави з Харківщини.
- РФ 3 вересня атакувала ракетами навчальний заклад у Полтаві, внаслідок чого загинули 55 людей. Станом на 5 вересня пошуково-рятувальні роботи завершено.
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