Росіяни балістикою атакували навчальний заклад у Полтаві: 41 людина загинула, 180 поранені
Російська окупаційна армія у вівторок, 3 вересня, атакувала двома балістичними ракетами навчальний заклад у Полтаві. Внаслідок обстрілів 41 людина загинула, 180 поранені
Про це повідомляє Міноборони та президент України Володимир Зеленський.
"За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети. Влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні. Була частково зруйнована одна з будівель Інституту звʼязку. Люди опинилися під завалами", - повідомив президент.
За його словами, внаслідок ворожої атаки понад 180 людей поранені. Крім того, станом на 14:18 відомо про 41 загиблого.
Як повідомляє Міноборони, у результаті російського обстрілу багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 людей, з яких 11 деблоковано з-під завалів.
"Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища", - кажуть у міністерстві.
Володимир Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин події. За його словами, залучені всі необхідні служби до рятувальної операції.
- З самого ранку російська окупаційна армія атакувала Херсон й область. Унаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, постраждала літня жінка та 14-річна дівчина.
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