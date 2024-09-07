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"Й до хати залізли, прикинь!" Жителька Білгородщини побачила у солдат РФ вкрадені в неї речі

Анатолій Буряк
7 вересня, 2024 субота
21:42
Війна з Росією Жителька Білгородщини знайшла у російських солдат вкрадений у неї квадроцикл

У прикордонному селі Петрівка Білгородської області РФ місцева жителька виявила на позиціях російських військових свої особисті речі

Зміст

Своє спілкування з мародерами вона записала на відео, яке надіслала білгородському незалежному медіа "Пепел".

На записі чутно її докори на адресу чоловіків у військовій формі, що повертаються до неї спинами й ховаються в кущі, а також видно квадроцикл. Обурена жителька Петрівки каже, що цю техніку разом з ящиками тушкованки у неї було викрадено.

Жінка вимагає негайно повернути їй вкрадене й погрожує "зателефонувати "Русалці".

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"Давайте назад несіть! Ви чого, блін, взагалі? Ми, с*ка, допомагаємо вам з перших днів. Ви що робите, га? Ондо, квадрик вигнали, все повигрібали на х*р. У вас що, тушонки нема, голодуєте, чи що? Безсовісні. І в хату залізли, прикинь? У хаті ще повитягували", - заявляє жителька Петрівки.

Увага! Відео містить нецензурну лайку. 18+

"Мародерам з "другої армії світу" абсолютно байдуже, чиї будинки обставляти та чиє майно розкрадати. Вчора вони робили це у Бучі, а вже сьогодні у Білгороді. Місцеві жителі обурюються: вони їм "допомагали з перших днів війни", а тепер російські солдати "звільняють" їх від квадроциклів та жеруть крадену тушонку. Гойда, ось це справді по-русскі!", - коментує український журналіст та військовий оглядач Юрій Бутусов.

  • Перед цим камери спостереження фіксували факти мародерства з боку російських військ на Курщині: в пункті видачі замовлень Wildberries у селі Званне, в салоні зв'язку у райцентрі Глушково та дитячій крамниці "Капітоша" у райцентрі Коренево.

Теги:
Відео
Новини
російська армія
мародерство
Білгород
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