"Й до хати залізли, прикинь!" Жителька Білгородщини побачила у солдат РФ вкрадені в неї речі

Своє спілкування з мародерами вона записала на відео, яке надіслала білгородському незалежному медіа "Пепел".

На записі чутно її докори на адресу чоловіків у військовій формі, що повертаються до неї спинами й ховаються в кущі, а також видно квадроцикл. Обурена жителька Петрівки каже, що цю техніку разом з ящиками тушкованки у неї було викрадено.

Жінка вимагає негайно повернути їй вкрадене й погрожує "зателефонувати "Русалці".

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"Давайте назад несіть! Ви чого, блін, взагалі? Ми, с*ка, допомагаємо вам з перших днів. Ви що робите, га? Ондо, квадрик вигнали, все повигрібали на х*р. У вас що, тушонки нема, голодуєте, чи що? Безсовісні. І в хату залізли, прикинь? У хаті ще повитягували", - заявляє жителька Петрівки.

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"Мародерам з "другої армії світу" абсолютно байдуже, чиї будинки обставляти та чиє майно розкрадати. Вчора вони робили це у Бучі, а вже сьогодні у Білгороді. Місцеві жителі обурюються: вони їм "допомагали з перших днів війни", а тепер російські солдати "звільняють" їх від квадроциклів та жеруть крадену тушонку. Гойда, ось це справді по-русскі!", - коментує український журналіст та військовий оглядач Юрій Бутусов.