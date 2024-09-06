Путін уже побачив, що програв Курську операцію, - генерал Маломуж

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ще до Курщини, коли Росія намагалася наступати на Покровському, Краматорському, Торецькому та Курахівському напрямках, коли Росія ще захоплювала деякі населені пункти, її риторика була іншою. Два тижні тому Путін заявляв, що не готовий до переговорів. Десять днів тому Пєсков сказав, що перемовини з Україною не будуть вестися. Але вже п'ять днів тому Путін заявив, що готовий до переговорів, і вчора ще раз це підтвердив. Це демонструє використання різних комбінацій дій для дезорієнтації нас, наших союзників та третіх країн, зокрема Китаю, Індії та Бразилії, які виступають зі своїми мирними ініціативами", - зауважив Маломуж.

Генерал армії України пояснив, чому в Путіна з'явилася риторика про мир і намагання вплинути на Китай, Індію та Бразилію.

"Він хоче, щоб ці держави тиснули на нас і Захід, щоб досягти свого варіанту мирного врегулювання. Тому що Путін побачив, що він уже програв Курську операцію. Це стратегічний програш. Він розуміє, що не може захопити Покровськ і просунутися далі по інших напрямках. Крім того, він бачить, що Україна готова до системних оборонних дій. Щоденні втрати російських військ становлять понад 1300 осіб, і за два місяці Росія втратила до 75 тисяч військових, яких неможливо оперативно замінити. Підготувати, навчити та відправити на фронт нові сили Росії бракує ресурсів", - наголосив Маломуж.

За словами генерала армії України, Путін зрозумів, що Україна не гратиме в його гру затяжної війни на виснаження, а завдаватиме ударів там, де це принесе реальний результат.

"Зараз Путін говорить інакше, але йому потрібні союзники. Він намагається знайти компроміс, адже іншого виходу немає. Путін готовий жертвувати деякими своїми "досягненнями" і навіть відступати. Однак ми розуміємо, що це хитра гра, розрахована на те, щоб зупинити наші наступальні операції", - резюмував Маломуж.