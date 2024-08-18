Кадирівці мародерять крамниці на Курщині: що зняла прихована камера

Про це повідомило опозиційне білгородське видання "Пепел".

"На відео чеченці вибивають вікна в салоні зв'язку і розбивають вітрини, а потім просто виносять звідти всю техніку", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, наприкінці відео видно чоловіка слов'янської зовнішності, який брав участь разом із чеченськими військовослужбовцями у мародерстві. Пізніше інший російський військовослужбовець збив камеру відеоспостереження.