Кадирівці мародерять крамниці на Курщині: що зняла прихована камера
Російські військовослужбовці пограбували магазин стільникового зв'язку "Мегафон", зокрема винесли усю техніку, у селищі Глушково Курської області
Про це повідомило опозиційне білгородське видання "Пепел".
"На відео чеченці вибивають вікна в салоні зв'язку і розбивають вітрини, а потім просто виносять звідти всю техніку", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, наприкінці відео видно чоловіка слов'янської зовнішності, який брав участь разом із чеченськими військовослужбовцями у мародерстві. Пізніше інший російський військовослужбовець збив камеру відеоспостереження.
- Український співак та військовослужбовець зустрів серед російських військовополонених свого фаната, який пробув на війні проти України 3 дні.
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