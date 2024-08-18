"Я поважаю вас і вашу музику": Yarmak зустрів серед полонених свого фаната, який провоював в Україні 3 дні

Відповідне відео з'явилося в Youtube на сторінці Yarmak Music.

"Саша Ярмак? Я вас поважаю. А ваші пісні особливо", - заявив російський військовий, який провоював проти України 3 дні й потрапив у полон на Покровському напрямку.

За словами співака, російського злочинця в полон взяли бійці 35-го полку Національної гвардії України роти оперативного призначення. Сам Yarmak приїхав до росіянина, щоб спитати у нього "що він забув на українській землі".

"Заглупив, напився, підписав контракт", - так описав російський 23-річний полонений Володимир.

Він звернувся до військовослужбовців РФ й закликав розривати контракти й сідати у в'язниці, проте не йти воювати проти України.

"Хлопці тримайтеся. Бажаю вам усім вдачі. Щоб ця війна скінчилася, щоб більше жодна людина з вашого народу не постраждала. Я гадаю, що Росія за це поплатиться", - звернувся полонений до українців.