"Я поважаю вас і вашу музику": Yarmak зустрів серед полонених свого фаната, який провоював в Україні 3 дні
Український співак та військовослужбовець зустрів серед російських військовополонених свого фаната, який пробув на війні проти України 3 дні
Відповідне відео з'явилося в Youtube на сторінці Yarmak Music.
"Саша Ярмак? Я вас поважаю. А ваші пісні особливо", - заявив російський військовий, який провоював проти України 3 дні й потрапив у полон на Покровському напрямку.
За словами співака, російського злочинця в полон взяли бійці 35-го полку Національної гвардії України роти оперативного призначення. Сам Yarmak приїхав до росіянина, щоб спитати у нього "що він забув на українській землі".
"Заглупив, напився, підписав контракт", - так описав російський 23-річний полонений Володимир.
Він звернувся до військовослужбовців РФ й закликав розривати контракти й сідати у в'язниці, проте не йти воювати проти України.
"Хлопці тримайтеся. Бажаю вам усім вдачі. Щоб ця війна скінчилася, щоб більше жодна людина з вашого народу не постраждала. Я гадаю, що Росія за це поплатиться", - звернувся полонений до українців.
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