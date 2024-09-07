Міністр оборони Нідерландів пояснив, чому Альянс не закриває небо над Україною

Про це він заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

Також Брекельманс висловив сумніви щодо ефективності участі країн-партнерів у збитті російських ракет і безпілотників над Україною. Він вважає, що це може мати обмежені переваги, попри потенційні ризики.

Очільник оборонного відомства Нідерландів зазначив, що розміщення систем ППО на кордоні з Україною охоплюватиме лише невелику територію, а для ефективного захисту знадобиться залучення літаків.

"Якщо ви поставите, наприклад, свої системи ППО на кордоні з Україною, то вони покриють лише відносно невелику територію. У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією", - зауважив він.

Він підкреслив, що союзники НАТО прагнуть уникнути ескалації конфлікту, яка також не піде на користь Україні.

Брекельманс закликав до пошуку креативних шляхів допомоги Україні, але наголосив на необхідності зважувати вигоди та ризики в кожному конкретному випадку.

"Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення", - підсумував він.