Нідерланди передадуть Україні ракети класу "повітря - повітря" та запчастини для F-16

Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Брекельманс зазначив, що винищувачі F-16 потребують технічної підтримки та запасних частин, тому його країна виділяє матеріали та обладнання на суму 80 мільйонів євро.

"Окрім великої кількості запчастин, це генератори, невеликі транспортні засоби, необхідні матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти та сходи. Ракети "повітря - повітря" дають змогу Україні знищувати ворожі літаки в небі", - сказав міністр.

Він не повідомив про кількість або типи переданих засобів, а також не зазначив запланованих термінів постачання, проте наголосив, що відповідна допомога надійде "якомога швидше".