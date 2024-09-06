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Нідерланди передадуть Україні ракети класу "повітря - повітря" та запчастини для F-16

Юлія Лаврук
6 вересня, 2024 п'ятниця
18:46
Світ F-16

Нідерланди нададуть Україні матеріали для технічного обслуговування F-16 та ракети класу "повітря - повітря", якими винищувачі зможуть захищати українське небо

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Про це повідомив міністр оборони країни Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

Брекельманс зазначив, що винищувачі F-16 потребують технічної підтримки та запасних частин, тому його країна виділяє матеріали та обладнання на суму 80 мільйонів євро.

"Окрім великої кількості запчастин, це генератори, невеликі транспортні засоби, необхідні матеріали для технічного обслуговування, спеціалізовані інструменти та сходи. Ракети "повітря - повітря" дають змогу Україні знищувати ворожі літаки в небі", - сказав міністр.

Він не повідомив про кількість або типи переданих засобів, а також не зазначив запланованих термінів постачання, проте наголосив, що відповідна допомога надійде "якомога швидше".

  • У п'ятницю, 6 вересня, у вступних ремарках на засіданні Міжнародної контактної групи з допомоги Україні очільник Пентагону Ллойд Остін анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю 250 млн доларів.
Теги:
Україна
зброя
Нідерланди
Війна з Росією
F-16
допомога Україні
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