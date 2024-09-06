Снаряди для HIMARS, антитанкова зброя та зброя проти літаків: Остін анонсував новий пакет допомоги Україні на $250 млн
У п'ятницю, 6 вересня, у вступних ремарках на засіданні Міжнародної контактної групи з допомоги Україні очільник Пентагону Ллойд Остін анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю 250 млн доларів
Про це повідомляє CNN.
Новий пакет допомоги, як очікується, включатиме 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для HIMARS, протитанкове і зенітне озброєння, а також запасні частини до обладнання.
Остін зауважив, що з моменту останнього засідання Української оборонної контактної групи у червні США вже виділили понад 4 млрд доларів на військову допомогу Києву.
Крім того, він зауважив, що чітким сигналом про те, що Україна продовжує "перехоплювати ініціативу на полі бою", став наступ на Курщині.
"Агресивна армія Кремля зараз перебуває в обороні на своїй власній території, - зазначив Остін. - Але ми знаємо, що злі наміри Путіна сягають глибини. Москва продовжує свій наступ на сході України, особливо навколо Покровська. І Путін передислоковує свої війська в Курську. І Кремль продовжує обстрілювати українські міста, і обирати мішенню українські міста, і обирати мішенню українських цивільних".
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У п'ятницю, 6 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини на авіабазу "Рамштайн" для участі у 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України.
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