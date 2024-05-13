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Аналітика

На Харківському напрямку вжито заходи щодо стабілізації ситуації. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
13 травня, 2024 понедiлок
20:58
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Зміст

Зранку Генштаб повідомив, що наразі ворог має тактичний успіх на Харківщині, і заплановані заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону

Ситуація на фронті. Харківщина

Почну рубрику з низки подробиць, які стосуються намагань армії РФ просунутися вглиб нашої оборони на кількох ділянках у Харківській області. Це почалося 11 травня. Сьогодні 13 травня зранку Генштаб ЗСУ повідомив, що наразі ворог має тактичний успіх, і заплановані заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону. Триває розгортання резервів ЗСУ для стабілізації ситуації.

Бойові дії противник веде підрозділами зі складу угруповання "Захід", яке дислокується в трьох областях РФ -  Брянська, Курська й Білгородська. Наразі угруповання, яке нараховує 35 тис. в глибину, намагається з Білгородської області просуватися у бік Харківської області, і тут є дві ділянки. Один напрямок - на північ від населеного пункту Липці. Липці - важлива транспортна розвʼязка, яка пов'язана з контролем дамби Трав'янського водосховища, це важлива ділянка. Зараз бойові дії тривають поблизу села Глибоке, яке є височиною перед Липцями. Наразі противнику не вдалося зайняти це село, там точаться бойові дії піхоти.

А другий напрямок - села поблизу Вовчанська, до якого ворог просувається з півночі й заходу, зокрема від річки Сіверський Донець, де від кордону десь 3,5 км. Зранку Генштаб ЗСУ також повідомляв, що окупаційна армія залучила для бойових дій на Вовчанському напрямку десь 5 батальйонів. Ворог не рахується з власними втратами.

О 14:00 Генеральний штаб повідомив, що для посилення військ на Харківському напрямку переміщені  резерви, які завчасно були створені, й залежно від розвитку ситуації нарощування резервів триватиме. Війська забезпечені необхідною кількістю засобів ураження, це зазначив Генштаб. Зараз ми знаємо, що на ці напрямки перекинуто 92-гу штурмову бригаду, 57-му Окрему механізовану бригаду, 42-гу механізовану бригаду, підрозділи артилерії.

Також на Харківському напрямку змінено командувача оперативно-тактичного угруповання "Харків". Зараз ним керує Михайло Драпатий, який також залишається на посаді заступника начальника Генерального штабу. Звісно, виникає питання щодо фортифікаційних споруд на цих ділянках. Були окремі емоційні заяви з боку наших військових.

Сьогодні голова Держспецтрансслужби Олександр Яковець пояснював, як обладнуються різні рубежі. Він казав про те, що так званий передній край на відстані від 1,5 до 6 км - це те, що обладнується самими підрозділами. Тому що інженерними засобами ці заходи робити досить небезпечно, але є інші рубежі другої й третьої лінії, які обладнані й готові для того, аби на них вести бойові дії. На підтвердження цього є відео від 92-ї Окремої штурмової бригади, де військові пояснюють, що ці рубежі дійсно гарно створені, є забетоновані укриття, які готові для того, щоб захищати наших воїнів. Також є питання щодо мінування цих ділянок. Думаю, що зараз є можливості дистанційного мінування тих напрямків, де може просуватися противник, з використанням нашої артилерії.

Розуміємо, що зараз ворог ставить за мету декілька цілей - збільшити лінію фронту, примусити наші Збройні сили використовувати резерви на більшій протяжності фронту. Також намагання створити якусь санітарну зону поблизу Харкова, щоб мати можливість обстрілювати наше місто ствольною артилерією. Вважаю, що ці дії противника так чи інакше, особливо з точки зору наступу на Вовчанськ, скеровані на те, аби якимось чином синхронізувати свої бойові дії й тиск з діями на Купʼянському напрямку, де окупанти вже тривалий час без успіху намагаються протиснути нашу лінію оборони.

Зараз ситуація на всіх ділянках фронту залишається вкрай складною, динамічною. Але бачимо, що на Харківському напрямку вжито заходів, щоб стабілізувати ситуацію й туди скеровані додаткові сили й засоби.

Куп'янський напрямок

Віктор Петрович, військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади, розповів, що у зоні відповідальності його бригади близько трьох тижнів йдуть постійні ворожі штурми. У перший тиждень загарбники проводили масовані штурми з використанням великої кількості бронетехніки, могли бути по чотири БМП за раз, також вони скидали десант, підтримували вогнем піхоту, щоб підсилювати свій наступ на наші позиції. Крім того, під'їжджали танки, які працювали прямою наводкою по наших позиціях. Але російські вояки зазнали суттєвих втрат. Буквально за перший тиждень окупанти втратили 8 БМП, 4 танки, відповідно, зараз їхні втрати ростуть з кожним днем. Ворог то висаджує десант з БМП, то невеликими пішими групами намагається штурмувати. Деколи видно, що штурмові групи запускають на м'ясо. Очевидно, їм завезли тих, кого не шкода пустити у витрату.

Військовослужбовець зауважив, що по наступаючим росіянам працює наша артилерія, FPV-дрони, але вони продовжують йти, і це виглядає сюрреалістично. Очевидно, вони б вже і тікали, аби позаду не стояли ще 2-3 чоловіків, які підганяють їх у спину. Тому ситуація зараз напружена, останніми днями також продовжуються штурми. Частіше ці намагання ворога відбивають наші FPVшники, які дуже ефективно використовують ці дрони проти загарбника. Безумовно, добре працює і наша артилерія, влучаючи й по ворожих складах з БК, і по наступаючому особовому складу противника. Українські оборонці намагаються не допускати штурмуючих окупантів до позицій 77-ї бригади.

Петрович додав, щоб потрапити до бригади, можна звертатися у соціальні мережі 77-ї Окремої аеромобільної бригади. Там є номери телефонів рекрутерів. Також рота ударних БПЛА також шукає людей. Тобто працюємо над цим, потрібно багато людей, тому що ворог дуже активно атакує й зазнає великих втрат. Відповідно, нам треба більше людей. Зараз золотий час, щоб йти служити тому, що в нашій бригаді цінують й бережуть особовий склад.

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