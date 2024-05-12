Армія РФ наступає на північний захід від Липців - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає УП.

"Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від Липців, де російські війська намагалися досягти певних успіхів", - заявив Волошин.

За його словами, українські бійці діють на підготовлених оборонних рубежах. Наразі здійснюється вогневе ураження з завданням зірвати повністю наступ РФ та знищити ворога.

Крім цього, прийнято рішення про посилення українських бойових підрозділів у цьому районі.