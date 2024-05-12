Армія РФ наступає на північний захід від Липців - ОСУВ "Хортиця"
Станом на вечір неділі 12 травня російська окупаційна армія веде наступальні дії на північний захід від Липців Харківської області
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає УП.
"Наразі російська армія проводить наступальні операції штурмовими групами на північний захід від Липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від Липців, де російські війська намагалися досягти певних успіхів", - заявив Волошин.
За його словами, українські бійці діють на підготовлених оборонних рубежах. Наразі здійснюється вогневе ураження з завданням зірвати повністю наступ РФ та знищити ворога.
Крім цього, прийнято рішення про посилення українських бойових підрозділів у цьому районі.
- Голова Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець заявив, що фортифікаційне обладнання оборонних споруд на Харківщині здійснюється у декілька рубежів.
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