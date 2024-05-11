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Спроба прориву росіян на Харківщині провалилась, - ветеран Служби зовнішньої розвідки Богдан

11 травня, 2024 субота
19:42
Війна з Росією окупанти
Зміст

Ветеран Служби зовнішньої розвідки Василь Богдан вважає, що наступальна операція росіяни на півночі Харківщини та спроба просуватись у бік Харкова повністю провалились

Таку думку він висловив у етері Еспресо

"Спроба прориву росіян на Харківщині була повністю провалена. Плани росіян захопити значну частину Харківської області та зайняти Харків теж провалились. Те, що роблять наше командування приносить результат. Зараз бої тривають у сірій зоні навколо тих чотирьох населених пунктів, які начебто були захоплені окупантами. Є підстави говорити про те, що і населені пункти, в яких знаходяться окупанти, скоро будуть звільнені", - розповів Богдан.

За словами Богдана, в Україну почали надходити боєприпаси та бронетехніка від партнерів, що дозволить змінити ситуацію на лінії фронту.

"Окупанти зазнають втрат на півночі Харківщини. Зокрема в живій силі та техніці. Це підтверджує те, що плани Путіна та його воєначальників не будуть реалізовані. До того ж варто зауважити, що Україні почали постачати боєприпаси, бронетехніку та інше військове спорядження. Це дозволить змінити хід бойових дій на нашу користь", - додав він.

Що відомо про нові бої на півночі Харківщині

В п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. 

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

Станом на 12:00 суботи 11 травня 2024 року Сили оборони зупинили просування російських окупаційних військ на рубежах 2-5 км від українсько-російського кордону

Теги:
Україна
Росія
Харків
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
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