РФ відновила штурмові дії біля Глибокого на Харківщині, - УП
Російська окупаційна армія відновила штурмові дії біля селища Глибоке Харківської області, українські бійці очікують посилення ворожого вогню
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у військових колах.
Зазначається, що зранку 11 травня російський ворог відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке.
"Вів артилерійський обстріл у напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню й на інших напрямках, зокрема Стрілеча - Глибоке", - додають у джерелах.
Водночас там наголосили, що на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки не має.
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Генштаб ЗСУ о 23:00 10 травня повідомив, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку.
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