РФ відновила штурмові дії біля Глибокого на Харківщині, - УП

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела у військових колах.

Зазначається, що зранку 11 травня російський ворог відновив штурмові дії на окремих напрямках у смузі населеного пункту Глибоке.

"Вів артилерійський обстріл у напрямку Стариці. Очікується подальше нарощення вогню й на інших напрямках, зокрема Стрілеча - Глибоке", - додають у джерелах.

Водночас там наголосили, що на Вовчанському напрямку штурмових дій ворога поки не має.