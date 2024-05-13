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"Тактика тисячі порізів": військовий експерт Снєгирьов назвав задачі росіян у наступі на Харківщині

13 травня, 2024 понедiлок
17:15
Війна з Росією
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Росіяни хочуть перетворити Харків на місто, непридатне для проживання

Про це повідомив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов в етері телеканалу "Еспресо".

"Завданням окупантів на даний момент є відволікання уваги Генштабу ЗСУ від ключових напрямків наступу росіян, це відповідно Донецький фронт, Вугледарський, Покровський і Бахмутський напрямки. Це тактика "тисячу порізів" - одночасне нанесення ударів по декількох напрямках, з метою відволікання уваги зусиль Генштабу ЗСУ, в моменті передислокації оперативних резервів. Це основне, що зараз відбувається в Харківській області", - зазначив він.

Росіяни намагаються вийти до Харкова на відстань ураження засобів артилерійського вогню, до 15 км, каже Снєгирьов.

"Скоріш за все, це основне їхнє завдання, перетворити місто на непридатне для проживання цивільного населення. Третє завдання - спровокувати масові міграційні процеси виходу цивільного населення з Харкова і області вглиб України. В Харкові наразі проживає 1,3 млн людей. Тобто завдання окупантів - спровокувати процеси, які будуть свідчити про хаос, паніку і недовіру до дій центральних та місцевих органів влади. Також це додаткове навантаження на центральні і місцеві бюджети, в моменті проведення евакуаційних заходів", - додав він.

Що відомо про наступ росіян на півночі Харківщині

У п'ятницю 10 травня 2024 року Міноборони України повідомило, що російська окупаційна армія посилила атаки на півночі Харківської області. Близько 5-ї ранку ворог намагався прорвати українську оборону на Харківщині. Українські Сили оборони зустріли рашистів вогнем.

Генштаб ЗСУ о 23:00 прозвітував, що наразі на Харківщині тривають оборонні бої. У напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. 

З Вовчанська та навколишніх населених пунктів Харківщини проводиться евакуація населення через дуже інтенсивні обстріли з боку російської армії. 

За добу 10 травня з районів Харківщини, що постійно перебувають під інтенсивним ворожим обстрілом, евакуювали 1775 цивільних мешканців.

Згодом партизанський рух "Атеш" повідомив, що військовослужбовці РФ відмовляються атакувати Харків. Також окупанти почали наносити на свою техніку нові тактичні знаки, ймовірно, вони позначають угруповання, яке діє на півночі Харківської області.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що наступальні операції росіян вздовж кордону на Харківщині, ймовірно, мають стратегічну мету привернути та закріпити українські сили на цій осі, щоб уможливити російське просування в інші райони сходу України.

11 травня росіяни завдали понад 20 ударів керованими авіаційними бомбами по Вовчанську та околицям, внаслідок чого є двоє загиблих. З територіальної громади евакуювали 441 людину.

12 травня міноборони РФ заявило про розширення російського контролю на ще 4 села північної частини Харківської області України. Днем раніше в заяві країни-агресорки йшлося про 5 прикордонних сіл. 

Президент Зеленський пояснив, для чого росіяни прорвали кордон на півночі Харківщини та розповів про інші гарячі напрямки країни, де точаться жорсткі бої.

Очільник Державної спеціальної служби транспорту Олександр Яковець заявив, що фортифікаційне обладнання оборонних споруд на Харківщині здійснюється в декілька рубежів.

Станом на 00:40 13 травня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишалася складною та динамічно змінювалася. Ворог має тактичний успіх. 

Упродовж доби росіяни не били по місту Харків, натомість артилерійських, мінометних та авіаударів ворога зазнали понад три десятки населених пунктів області.

Після прориву росіянами лінії оборони на Харківщині головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський змінивкомандувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Харків". Ним став Михайло Драпатий замість Юрія Галушкіна.

13 травня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що росіяни починають оточувати Вовчанськ з одного боку, місто практично зруйноване.

Теги:
Відео
Україна
Росія
Харків
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
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