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На Харківському напрямку ЗСУ закріплюються на зайнятих позиціях, обладнують запасні, - Генштаб

13 травня, 2024 понедiлок
20:44
Війна з Росією ЗСУ
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Протягом доби на фронті зафіксовано близько 140 бойових зіткнень. На Харківщині українські військові завдають вогневе ураження по противнику, нарощують зусилля

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 6 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13. Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневе ураження по противнику, нарощують зусилля. На зайнятих позиціях закрпілюються, обладнуються запасні позиції.

Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами протягом поточної доби відбито 15 атак.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 9.

На Сіверському напрямку противник здійснив 15 атак, успіху не мав.

На Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла до 33.

На Курахівському напрямку ворог за підтримки авіації 13 разів намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав.

На Времівському напрямку нашими захисниками загалом відбито 11 атак в районах населених пунктів Водяне та Старомайорське.

На решті напрямків обстановка без змін. Сили оборони відслідковують дії ворога, реагують на зміни обстановки. Командуванням приймаються оперативні рішення для забезпечення контролю на полі бою.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 2 районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також наші воїни збили ворожий Су-25.

  • Росіяни продовжують наступальні дії на Харківщині, мали частковий успіх біля села Лук'янці. Сили оборони зупинили просування окупантів. РФ використовує цивільних як живий щит.
Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
втрати окупантів
Лиман
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