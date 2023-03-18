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Головна війна з Росією Правоохоронці розслідують 16 тис. випадків незаконного вивезення дітей, - голова СБУ

Правоохоронці розслідують 16 тис. випадків незаконного вивезення дітей, - голова СБУ

18 березня, 2023 субота
07:27
війна з Росією Василь Малюк

Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що депортація українських дітей - один із численних злочинів РФ у війні, нині розслідуються 16 тис.таких випадків

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

"Насильницька депортація українських дітей до РФ – це один із численних злочинів Росії. І Путін обов’язково повинен відповідати за них особисто", – наголосив голова СБУ.

Василь Малюк ствердив, що Служба працює над більш як 31 тис. проваджень щодо воєнних та інших російських злочинів, скоєних в Україні проти міжнародного гуманітарного права. Зокрема серед них – понад 16 тис. фактів незаконного вивезення дітей.

"Ми робимо все, щоб показати світу не емоції, а чітку доказову базу, яка зрештою приведе Путіна до заслуженого фіналу на лаві підсудних", – заявив він.

  • Нагадаємо, у п'ятницю, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої у справах дітей у РФ Марії Львової-Бєлової.
  • Представники різних держав та міжнародних організацій відреагували на рішення МКС. Пізніше до них приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду.
  • Пізніше президент США Джо Байден заявив журналістам, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.
Україна
Росія
російська армія
окупанти
воєнні злочини Росії
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