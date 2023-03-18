Правоохоронці розслідують 16 тис. випадків незаконного вивезення дітей, - голова СБУ

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

"Насильницька депортація українських дітей до РФ – це один із численних злочинів Росії. І Путін обов’язково повинен відповідати за них особисто", – наголосив голова СБУ.

Василь Малюк ствердив, що Служба працює над більш як 31 тис. проваджень щодо воєнних та інших російських злочинів, скоєних в Україні проти міжнародного гуманітарного права. Зокрема серед них – понад 16 тис. фактів незаконного вивезення дітей.

"Ми робимо все, щоб показати світу не емоції, а чітку доказову базу, яка зрештою приведе Путіна до заслуженого фіналу на лаві підсудних", – заявив він.