До ВР внесли законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне
Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне
Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.
За його словами, Кабмін вніс у Раду законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу у частині акцизного податку".
Пропонують такі ставки акцизного податку:
- бензин - 359 євро за тисячу літрів;
- дизель - 330 євро за тисячу літрів;
- газ - 277 євро за тисячу літрів.
До того ж документ передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із 1 липня 2024 року до грудня 2027 року.
Наразі акцизи становлять:
- бензин - 215,5 євро за тисячу літрів;
- дизель - 139,5 євро за тисячу літрів;
- газ - 70 євро за тисячу літрів.
- Нагадаємо, що 22 березня уряд запропонував поступове підвищення акцизу на пальне до 2028 року. Таким чином ставки акцизного податку наблизяться до мінімального рівня, встановленого в ЄС.
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