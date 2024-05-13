До ВР внесли законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін вніс у Раду законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу у частині акцизного податку".

Пропонують такі ставки акцизного податку:

бензин - 359 євро за тисячу літрів;

дизель - 330 євро за тисячу літрів;

газ - 277 євро за тисячу літрів.

До того ж документ передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із 1 липня 2024 року до грудня 2027 року.

Наразі акцизи становлять: