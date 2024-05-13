Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка До ВР внесли законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне

До ВР внесли законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне

13 травня, 2024 понедiлок
18:10
Економіка Ціни на пальне АЗС
Зміст

Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає суттєве підвищення акцизів на пальне

Про це повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

За його словами, Кабмін вніс у Раду законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу у частині акцизного податку".

Пропонують такі ставки акцизного податку:

  • бензин - 359 євро за тисячу літрів;
  • дизель - 330 євро за тисячу літрів;
  • газ - 277 євро за тисячу літрів.

До того ж документ передбачає графік щорічного збільшення таких ставок із 1 липня 2024 року до грудня 2027 року.

Наразі акцизи становлять:

  • бензин - 215,5 євро за тисячу літрів;
  • дизель - 139,5 євро за тисячу літрів;
  • газ - 70 євро за тисячу літрів.
     
  • Нагадаємо, що 22 березня уряд запропонував поступове підвищення акцизу на пальне до 2028 року. Таким чином ставки акцизного податку наблизяться до мінімального рівня, встановленого в ЄС.
Теги:
Україна
Верховна Рада
Кабмін
ціни на пальне
ціни на бензин
ціни на газ
Читайте також:
Херсон
11 травня, 2024 субота
"ЗСУ обстрілюють цивільних, які намагаються покинути Херсон": російські фейки за 10 травня
Роман Донік
Автор Роман Донік
12 травня, 2024 неділя
Розрахунки Генштабу не враховують реалії підготовки новобранців до ЗСУ
Предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв)
12 травня, 2024 неділя
ПЦУ: якщо Гундяєв публічно не зречеться ідей "русского міра", його слід вважати єретиком і відлучити від церкви
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.97
  • EUR
    Купівля 42.34
    Продаж 43.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
13 травня
18:39
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Прем’єр-міністр Канади Трюдо підтвердив участь у Саміті миру
18:38
Зеленський
Зеленський звільнив першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки
18:33
Річі Самбора
Ексгітарист Bon Jovi Річі Самбора шкодує, що не пішов з гурту раніше
18:32
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
Команди Усика та Ф'юрі влаштували бійку перед поєдинком в Ер-Ріяді, батько британця розбив голову
18:31
Естонія передасть Україні засоби для підсилення власного кіберпростору в межах ІТ-коаліції
IT-коаліція: Естонія передасть Україні засоби для підсилення кіберпростору
18:07
OPINION
Дмитро Золотухін
Білоусов виглядатиме позитивним для Заходу, якщо будуть перемовини з Україною
18:02
штучний інтелект
США та Китай проведуть зустріч, на якій обговорять ризики ШІ
17:58
Ексклюзив
Протести в Тбілісі
Якщо грузинська влада піде на поступки протестувальникам, Кремль матиме ресурси для підняття ставок, - військовий експерт Копчак
17:47
Вибух
Ворог поцілив у ферму на Харківщині: є загиблий та поранені
17:38
IRIS-T
Україна отримає від Німеччини систему ППО IRIS-T вже у травні, - посол ФРН Єгер
17:32
Росіяни влучили у житловий будинок у селі на Херсонщині: загинули двоє людей
17:25
PR
Якщо хочете купити новий Apple iPhone не за "всі гроші світу" -  є рішення
17:15
Ексклюзив
"Тактика тисячі порізів": військовий експерт Снєгирьов назвав задачі росіян у наступі на Харківщині
17:14
Чиновнику Укрзалізниці загрожує 12 років тюрми за хабарництво
17:11
Вовчанськ
Військові РФ утримують цивільних мешканців Вовчанської громади у підвалах
17:09
ЗСУ
На Харківщині росіяни мали частковий успіх біля села Лук'янці. ЗСУ зупинили просування окупантів
16:59
Динамо
УПЛ: визначилися володарі срібних та бронзових медалей
16:59
У Криму ракетами атакували військову частину ППО на горі Ай-Петрі, ліквідовано командира, - ЗМІ
16:51
Ексклюзив
Білгород, підрив дому 12 травня 2024
Defense Express: удар по багатоповерхівці в Білгороді здійснила армія РФ
16:45
Олег Синєгубов
Голова Харківської ОВА Синєгубов розповів, що у Вовчанську залишаються до 300 цивільних
16:30
Ексклюзив
Вовчанськ
Росіяни починають оточувати Вовчанськ з одного боку, місто практично зруйноване - депутат облради Скорик
16:30
Україна ЄС
ЄС продовжив "торговельний безвіз" для України ще на рік
16:27
електроенергія
Україна запланувала рекордний обсяг імпорту електроенергії з 5 країн. Ситуація в енергосистемі станом на 13 травня
16:26
фейк
Україна "не може перемогти", а РФ "хотіла домовлятися": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 13 травня
16:24
хакер
Німеччина звинуватила РФ у зростанні кіберзлочинності в країні
16:01
OPINION
Павло Вернівський
Наша влада живе лише нинішнім днем
15:41
Російські військові
Росіяни обіцяють по 2 га землі на ТОТ України за участь у війні, - Спротив
15:40
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:12
Книжка Олександра Михеда "Позивний для Йова" про перший рік масштабної війни вийде англійською
15:08
Наталка Діденко
"Неординарна погода": Наталка Діденко розповіла, де у вівторок пройдуть дощі, а де можливі заморозки
14:51
Нова Пошта відкрила відділення у Лондоні
Нова Пошта відкрила перші два відділення в Британії
14:44
Іван Федоров, мер Мелітополя
Росіяни анонсували "курортний сезон" на Азовському морі, аби використати людей як живий щит, - Федоров
14:40
аlyona alyona та Jerry Heil
Фанати Євробачення зустріли alyona alyona на залізничному вокзалі в Києві
14:35
Окупанти
З початку року РФ збільшила використання всюдиходів та мотоциклів на фронті: британська розвідка назвала причину
14:08
Оновлено
СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві до 9 травня: затримано агентів ГРУ
14:05
OPINION
Роман Донік
Вовчанськ, судячи з усього, рівнятимуть із землею
13:59
грузія
"Загрожує євроінтеграції": 12 країн ЄС попросили Борреля пояснити, як на Грузію вплине закон про "іноагентів"
13:54
Михайло Драпатий
Замість Галушкіна командувати ОТУВ "Харків" призначили екскомбрига 58-ї ОМБр, - ЗМІ
13:42
кібератака
Фахівці ГУР здійснюють кібератаку на сайти місцевої влади Білгородщини та інтернет-провайдерів
13:35
Сергій Лавров
Лавров заявив про готовність РФ вирішувати питання України на полі бою з Заходом
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV