УПЛ: визначилися володарі срібних та бронзових медалей

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Володарі срібла та бронзи стали відомі після завершення у Кривому Розі матчу 28-го туру між "Кривбасом" та "Поліссям", який не було дограно 12 травня через повітряну тривогу. Гра завершилася поразкою господарів 0:1, яка позбавила їх шансів на срібні медалі.

"Кривбас" із 54 очками залишився на третій позиції та гарантував собі бронзові медалі. "Динамо" з 63 пунктами стало віцечемпіоном України. Золоті медалі достроково виграв "Шахтар", який має 70 балів.

Чемпіонат України

28-й тур

13 травня

"Кривбас" - "Полісся" 0:1

Гол: Танковський, 25