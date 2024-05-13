УПЛ: визначилися володарі срібних та бронзових медалей
У понеділок, 13 травня, "Динамо" дострокового здобуло срібні нагороди чемпіонату України з футболу, а "Кривбас" отримав бронзу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Володарі срібла та бронзи стали відомі після завершення у Кривому Розі матчу 28-го туру між "Кривбасом" та "Поліссям", який не було дограно 12 травня через повітряну тривогу. Гра завершилася поразкою господарів 0:1, яка позбавила їх шансів на срібні медалі.
"Кривбас" із 54 очками залишився на третій позиції та гарантував собі бронзові медалі. "Динамо" з 63 пунктами стало віцечемпіоном України. Золоті медалі достроково виграв "Шахтар", який має 70 балів.
Чемпіонат України
28-й тур
13 травня
"Кривбас" - "Полісся" 0:1
Гол: Танковський, 25
- 11 травня "Шахтар" переміг "Динамо" і достроково завоював чемпіонство в УПЛ.
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